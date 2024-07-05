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    Киз легко справится с подающей надежды Костюк?

    Костюк — Киз. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч третьего круга «Уимблдона», 05 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Костюк — Киз
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    Мэдисон Киз
    Украинка Марта Костюк и американка Мэдисон Киз встретятся в третьем круге «Уимблдона». Матч пройдет 05 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Костюк — Киз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Марта Костюк

    За последнее время стремительного прогресса в игре Костюк замечено не было, но украинка делает поступательные шаги, чтобы в каждом дне становиться все лучше.

    Определённый талант и навыки для этого у неё имеются, но часто хромает самодисциплина, а без усердной работы над собой не получится достигнуть наивысших результатов.

    Однако два круга украинка уже прошла и сделала это весьма уверенно. Поочередно были обыграны словачка Шрамкова и австралийка Сэвилл.

    В поединке против Киз будет сложно, но при лучшей своей игре у Марты будут шансы развернуть ход матча в свою сторону.

    Мэдисон Киз

    Прошедшая неделя в полной мере продемонстрировала силу Киз на траве, поэтому не было сомнении, что на предстоящем старте она будет в качестве одной из фавориток на попадание в решающие стадии турнира.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Все началась с проходной победой над итальянкой Тревизан, которая сейчас находится явно не в лучшей своей форме.

    Следующий раунд ознаменовался победой над китаянкой Яфань, которая также не смогла ничего предложить Мэдисон.

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    Хочется верить, что матч третьего круга против Костюк получится действительно конкурентным, и Киз хоть кто-то сможет заставить вспотеть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фавориткой американскую теннисистку и в этом поединке: победа Костюк — 3.42, победа Киз — 1.32.

    Прогноз: Киз не позволит пройти дальше украинке

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.83

    Альтернативный прогноз: Упорного матча ждать не придется, поскольку американка на траве выглядит куда убедительнее.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.68

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    Костюк — Киз: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Киз легко справится с подающей надежды Костюк?
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