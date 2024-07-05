Киз легко справится с подающей надежды Костюк?

Марта Костюк
За последнее время стремительного прогресса в игре Костюк замечено не было, но украинка делает поступательные шаги, чтобы в каждом дне становиться все лучше.
Определённый талант и навыки для этого у неё имеются, но часто хромает самодисциплина, а без усердной работы над собой не получится достигнуть наивысших результатов.
Однако два круга украинка уже прошла и сделала это весьма уверенно. Поочередно были обыграны словачка Шрамкова и австралийка Сэвилл.
В поединке против Киз будет сложно, но при лучшей своей игре у Марты будут шансы развернуть ход матча в свою сторону.
Мэдисон Киз
Прошедшая неделя в полной мере продемонстрировала силу Киз на траве, поэтому не было сомнении, что на предстоящем старте она будет в качестве одной из фавориток на попадание в решающие стадии турнира.
Все началась с проходной победой над итальянкой Тревизан, которая сейчас находится явно не в лучшей своей форме.
Следующий раунд ознаменовался победой над китаянкой Яфань, которая также не смогла ничего предложить Мэдисон.
Хочется верить, что матч третьего круга против Костюк получится действительно конкурентным, и Киз хоть кто-то сможет заставить вспотеть.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фавориткой американскую теннисистку и в этом поединке: победа Костюк — 3.42, победа Киз — 1.32.
Прогноз: Киз не позволит пройти дальше украинке
- 2.54Пол — Бублик: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.74Накашима — Эмбер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Баутиста-Агут — Фоньини: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.83
Альтернативный прогноз: Упорного матча ждать не придется, поскольку американка на траве выглядит куда убедительнее.
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.68