Циципас проиграет во втором круге Уимблдона?

Руусувуори
Эмиль второй раз в карьере прошел первый круг на британском мэйджоре.
В среду Руусувуори одержал победу над американцем Макккензи Макдональдом — 7:6, 4:6, 5:7, 7:6, 6:3.
В четвертом сете Макдональд вел с брейком и не реализовал два матчбола на тай-брейке. Без везения тут явно не обошлось.
В предыдущих сезонах Руусувуори ни разу не выигрывал на Уимблдоне больше одного матча.
Также стоит отметить, что после февральского турнира в Дохе Эмиль еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.
Циципас
Стефанос тем временем спокойно прошел первый раунд, выиграв у Таро Даниэля.
Греку хватило трех сетов для победы над теннисистом из Японии — 7:6, 6:4, 7:5.
Это все-таки не тот случай, когда Циципас прям явно доминировал, но в ключевых моментах он действительно действовал заметно лучше соперника.
В предыдущих сезонах лучшим результатом Циципаса на Уимблдоне был выход в четвертый круг. В прошлом году он проиграл на этой стадии американцу Кристоферу Юбэнксу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руусувуори в этом матче можно поставить за 5.10, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: в прошлом году Стефанос почти разгромил Эмиля на турнире в Роттердаме. Скорее всего, на траве их встреча получится куда более напряженной. На этот раз на приеме будет тяжело не только финну, но и греку.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.