Циципас проиграет во втором круге Уимблдона?

Грек Стефанос Циципас сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руусувуори — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руусувуори

Эмиль второй раз в карьере прошел первый круг на британском мэйджоре.

В среду Руусувуори одержал победу над американцем Макккензи Макдональдом — 7:6, 4:6, 5:7, 7:6, 6:3.

В четвертом сете Макдональд вел с брейком и не реализовал два матчбола на тай-брейке. Без везения тут явно не обошлось.

В предыдущих сезонах Руусувуори ни разу не выигрывал на Уимблдоне больше одного матча.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Также стоит отметить, что после февральского турнира в Дохе Эмиль еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

Циципас

Стефанос тем временем спокойно прошел первый раунд, выиграв у Таро Даниэля.

Греку хватило трех сетов для победы над теннисистом из Японии — 7:6, 6:4, 7:5.

Это все-таки не тот случай, когда Циципас прям явно доминировал, но в ключевых моментах он действительно действовал заметно лучше соперника.

В предыдущих сезонах лучшим результатом Циципаса на Уимблдоне был выход в четвертый круг. В прошлом году он проиграл на этой стадии американцу Кристоферу Юбэнксу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руусувуори в этом матче можно поставить за 5.10, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.17.

Прогноз: в прошлом году Стефанос почти разгромил Эмиля на турнире в Роттердаме. Скорее всего, на траве их встреча получится куда более напряженной. На этот раз на приеме будет тяжело не только финну, но и греку.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.