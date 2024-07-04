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    Циципас проиграет во втором круге Уимблдона?

    Руусувуори — Циципас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Руусувуори — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руусувуори — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Руусувуори

    Эмиль второй раз в карьере прошел первый круг на британском мэйджоре.

    В среду Руусувуори одержал победу над американцем Макккензи Макдональдом — 7:6, 4:6, 5:7, 7:6, 6:3.

    В четвертом сете Макдональд вел с брейком и не реализовал два матчбола на тай-брейке. Без везения тут явно не обошлось.

    В предыдущих сезонах Руусувуори ни разу не выигрывал на Уимблдоне больше одного матча.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Также стоит отметить, что после февральского турнира в Дохе Эмиль еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

    Циципас

    Стефанос тем временем спокойно прошел первый раунд, выиграв у Таро Даниэля.

    Греку хватило трех сетов для победы над теннисистом из Японии — 7:6, 6:4, 7:5.

    Это все-таки не тот случай, когда Циципас прям явно доминировал, но в ключевых моментах он действительно действовал заметно лучше соперника.

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    В предыдущих сезонах лучшим результатом Циципаса на Уимблдоне был выход в четвертый круг. В прошлом году он проиграл на этой стадии американцу Кристоферу Юбэнксу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руусувуори в этом матче можно поставить за 5.10, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: в прошлом году Стефанос почти разгромил Эмиля на турнире в Роттердаме. Скорее всего, на траве их встреча получится куда более напряженной. На этот раз на приеме будет тяжело не только финну, но и греку.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.

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    Руусувуори — Циципас: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Циципас проиграет во втором круге Уимблдона?
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