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    Путинцева сможет одолеть именитую немку?

    Путинцева — Кербер. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч первого круга «Уимблдона», 02 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Кербер
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    Юлия Путинцева
    Казашка Юлия Путинцева и немка Анжелика Кербер встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 02 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Кербер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 02 Июля 2024 года

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •  Юлия Путинцева 16:30 Анжелика Кербер

    Анжелика Кербер

  • Германия
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    Юлия Путинцева

    Все говорят о солидном возрасте Путинцевой, но она продолжает доказывать делом, что ещё готова сражаться в туре ан самом высоком уровне.

    Юлия неожиданно для всех выиграла подготовительный турнир к «Уимблдону» в Бирмингеме, хотя от неё такой дерзости никто не ожидал.

    К стартовому поединку в Лондоне она подходит с пяти матчевой победной серией, что должно придать спортсменке из Казахстана уверенности в своих силах.

    В игре против заслуженной Кербер расклад сил в пользу Юлии, однако возрастную немку нельзя недооценивать.

    Анжелика Кербер

    Последние результаты Кербер нисколько не радуют её поклонников и саму теннисистку. За четыре последних поединках ни одной победы и полностью провальное выступление на домашних соревнованиях.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Анжелика непомерно много ошибается, а на это все ещё накладывается стремительно падающая скорость передвижения по корту.

    После удачного выступления в Риме немке нечем похвастаться, хотя ожидания от травяного сезона были более, чем солидные.

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    Имеется небольшая надежда, что на кортах Лондона немка вдруг вспомнит, как играть в продуктивный теннис.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в казахстанскую теннисистку в этом поединке: победа Путинцевой — 1.49, победа Кербер — 2.65.

    Прогноз: Путинцева имеет больше шансов пройти по дистанции дальше

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.79

    Альтернативный прогноз: Игра не будет просто для обеих спортсменок, поэтому можно рассчитывать на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43

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    Путинцева — Кербер: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Путинцева сможет одолеть именитую немку?
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