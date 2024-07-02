Юлия Путинцева
Анжелика Кербер
Юлия Путинцева
Все говорят о солидном возрасте Путинцевой, но она продолжает доказывать делом, что ещё готова сражаться в туре ан самом высоком уровне.
Юлия неожиданно для всех выиграла подготовительный турнир к «Уимблдону» в Бирмингеме, хотя от неё такой дерзости никто не ожидал.
К стартовому поединку в Лондоне она подходит с пяти матчевой победной серией, что должно придать спортсменке из Казахстана уверенности в своих силах.
В игре против заслуженной Кербер расклад сил в пользу Юлии, однако возрастную немку нельзя недооценивать.
Анжелика Кербер
Последние результаты Кербер нисколько не радуют её поклонников и саму теннисистку. За четыре последних поединках ни одной победы и полностью провальное выступление на домашних соревнованиях.
Анжелика непомерно много ошибается, а на это все ещё накладывается стремительно падающая скорость передвижения по корту.
После удачного выступления в Риме немке нечем похвастаться, хотя ожидания от травяного сезона были более, чем солидные.
Имеется небольшая надежда, что на кортах Лондона немка вдруг вспомнит, как играть в продуктивный теннис.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в казахстанскую теннисистку в этом поединке: победа Путинцевой — 1.49, победа Кербер — 2.65.
Прогноз: Путинцева имеет больше шансов пройти по дистанции дальше
- 2.90Рублев — Комесана: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.88Сафиуллин — Серундоло: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.25Норри — Диас Акоста: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-3) за 1.79
Альтернативный прогноз: Игра не будет просто для обеих спортсменок, поэтому можно рассчитывать на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43