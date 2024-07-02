Казашка Юлия Путинцева и немка Анжелика Кербер встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 02 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Кербер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юлия Путинцева

Все говорят о солидном возрасте Путинцевой, но она продолжает доказывать делом, что ещё готова сражаться в туре ан самом высоком уровне.

Юлия неожиданно для всех выиграла подготовительный турнир к «Уимблдону» в Бирмингеме, хотя от неё такой дерзости никто не ожидал.

К стартовому поединку в Лондоне она подходит с пяти матчевой победной серией, что должно придать спортсменке из Казахстана уверенности в своих силах.

В игре против заслуженной Кербер расклад сил в пользу Юлии, однако возрастную немку нельзя недооценивать.

Анжелика Кербер

Последние результаты Кербер нисколько не радуют её поклонников и саму теннисистку. За четыре последних поединках ни одной победы и полностью провальное выступление на домашних соревнованиях.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Анжелика непомерно много ошибается, а на это все ещё накладывается стремительно падающая скорость передвижения по корту.

После удачного выступления в Риме немке нечем похвастаться, хотя ожидания от травяного сезона были более, чем солидные.

Имеется небольшая надежда, что на кортах Лондона немка вдруг вспомнит, как играть в продуктивный теннис.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в казахстанскую теннисистку в этом поединке: победа Путинцевой — 1.49, победа Кербер — 2.65.

Прогноз: Путинцева имеет больше шансов пройти по дистанции дальше

Ставка: Ф1 (-3) за 1.79

Альтернативный прогноз: Игра не будет просто для обеих спортсменок, поэтому можно рассчитывать на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43