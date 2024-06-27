Россиянка Дарья Касаткина и британка Эмма Радукану встретятся в четвертьфинале турнира в Истбурне. Матч пройдет 27 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Радукану, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дарья Касаткина

Иногда Касаткину очень жалко, поскольку она хочет играть лучше и добиваться куда больших успехов, чем у неё имеются по факту, но не может.

На прошлой неделе в Берлине россиянка была разделана под орех Соболенко на стадии второго круга.

Хочется верить, что в Истбурне Дарья сможет пройти даже в полуфинал, поскольку по первым двум матчам впечатление от игры россиянки позитивное.

Игра обещает быть интересной, поскольку Касаткиной придется соревноваться с внезапно проснувшейся от годичной спячки Радукану.

Эмма Радукану

Когда начинался этот год, что надежд на возвращение Радукану в женский тур было минимальное количество.

Прогнозы на теннис

Иногда складывалось впечатление, что та победная игра в Нью-Йорке ушла безвозвратно, но последние сыгранные турниры убеждают в обратном.

На домашнем соревновании в Истбурне она уже разобралась с американками Слоан Стивенс и Джессикой Пегулой.

После прохождения таких фавориток соревновании Касаткина кажется не такой уж и сложной соперницей, но россиянка всегда проявляется свой характер.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Касаткиной — 2.12, победа Радукану — 1.73.

Прогноз: Радукану видится более вероятной победительницей предстоящего поединка

Ставка: П2 за 1.73

Альтернативный прогноз: Встреча не может закончиться быстро по определению

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36