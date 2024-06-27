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    Касаткина остановит воспрявшую духом Радукану?

    Касаткина — Радукану. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч в Истбурне 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Радукану
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина и британка Эмма Радукану встретятся в четвертьфинале турнира в Истбурне. Матч пройдет 27 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Радукану, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дарья Касаткина

    Иногда Касаткину очень жалко, поскольку она хочет играть лучше и добиваться куда больших успехов, чем у неё имеются по факту, но не может.

    На прошлой неделе в Берлине россиянка была разделана под орех Соболенко на стадии второго круга.

    Хочется верить, что в Истбурне Дарья сможет пройти даже в полуфинал, поскольку по первым двум матчам впечатление от игры россиянки позитивное.

    Игра обещает быть интересной, поскольку Касаткиной придется соревноваться с внезапно проснувшейся от годичной спячки Радукану.

    Эмма Радукану

    Когда начинался этот год, что надежд на возвращение Радукану в женский тур было минимальное количество.

    Прогнозы на теннис

    Иногда складывалось впечатление, что та победная игра в Нью-Йорке ушла безвозвратно, но последние сыгранные турниры убеждают в обратном.

    На домашнем соревновании в Истбурне она уже разобралась с американками Слоан Стивенс и Джессикой Пегулой.

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    После прохождения таких фавориток соревновании Касаткина кажется не такой уж и сложной соперницей, но россиянка всегда проявляется свой характер.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Касаткиной — 2.12, победа Радукану — 1.73.

    Прогноз: Радукану видится более вероятной победительницей предстоящего поединка

    Ставка: П2 за 1.73

    Альтернативный прогноз: Встреча не может закончиться быстро по определению

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36

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    Касаткина — Радукану: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина остановит воспрявшую духом Радукану?
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