Дарья Касаткина
Иногда Касаткину очень жалко, поскольку она хочет играть лучше и добиваться куда больших успехов, чем у неё имеются по факту, но не может.
На прошлой неделе в Берлине россиянка была разделана под орех Соболенко на стадии второго круга.
Хочется верить, что в Истбурне Дарья сможет пройти даже в полуфинал, поскольку по первым двум матчам впечатление от игры россиянки позитивное.
Игра обещает быть интересной, поскольку Касаткиной придется соревноваться с внезапно проснувшейся от годичной спячки Радукану.
Эмма Радукану
Когда начинался этот год, что надежд на возвращение Радукану в женский тур было минимальное количество.
Иногда складывалось впечатление, что та победная игра в Нью-Йорке ушла безвозвратно, но последние сыгранные турниры убеждают в обратном.
На домашнем соревновании в Истбурне она уже разобралась с американками Слоан Стивенс и Джессикой Пегулой.
После прохождения таких фавориток соревновании Касаткина кажется не такой уж и сложной соперницей, но россиянка всегда проявляется свой характер.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Касаткиной — 2.12, победа Радукану — 1.73.
Прогноз: Радукану видится более вероятной победительницей предстоящего поединка
- 2.31Бадоса — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.76Киз — Мухова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.77Дарт — Фернандес: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.73
Альтернативный прогноз: Встреча не может закончиться быстро по определению
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36