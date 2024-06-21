Юлия Путинцева
Кэролайн Доулхайд
Путинцева
Во втором круге турнира в Бирмингеме Юлия Путинцева буквально уничтожила свою конкурентку Ангелину Калинину из Украины (6:3, 6:0). Матч длился всего 57 минут игрового времени.
Юлия Путинцева из Казахстана четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из семи заработанных.
В первом круге Путинцева также добилась победы над Кларой Бюрель из Франции (6:3, 6:4).
Юлия Путинцева занимает 41 место в рейтинге WTA.
Долхайд
Каролин Долхайд из США провела на траве в Бирминге четыре матча. На пути к четвертьфиналу американка добилась побед над британкой Эден Силва (6:3, 3:6, 6:3) и россиянкой Элиной Аванесян (1:6, 4:6).
Потом американка провела ещё две игры в основной сетке турнира WTA-250 в Бирмингеме. В первом круге Долхайд одержала победу над Каролиной Плишковой (2:6, 6:3, 7:6).
Во второй игре турнира Каролин Долхайд оставила за бортом турнира теннисистку из Бельгии Элизу Мертенс (6:3, 3:0).
На данный момент в рейтинге WTA Каролин Долхайд занимает 61 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.33, победу Долхайд букмекеры предлагают за 3.38.
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Прогноз: В этом году Путинцева и Долхайд уже встречались между собой. Это было на турнире в Мадриде в апреле 2024 года, в том матче успеха добилась спортсменка из Казахстана. Мы уверены в том, что Юлия Путинцева снова сможет обыграть соперницу их США.
Рекомендуемая ставка: Победу Юлии Путинцевой с форой (-4.5) с коэффициентом 2.03.