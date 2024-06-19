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    Зверев продлит серию побед над Сонего?

    Сонего — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Галле 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:00 мск. Сонего — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Сонего

    Лоренцо на старте турнира одержал победу над Миомиром Кецмановичем — 7:6, 7:6.

    Оба теннисиста не отдали не гейма на собственной подаче, но итальянец в итоге здорово провел оба тай-брейка.

    Несмотря на то, что для него это был первый в сезоне матч на траве, Сонего сыграл на очень солидном уровне.

    Прогнозы на теннис

    Правда, стоит также отметить, что Сонего в этом году еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Зверев

    Для Саши первый матч после финала «Ролан Гаррос» получился максимально напряженным.

    Немецкий теннисист дожал Оскара Отте только в третьем сете — 6:7, 6:3, 6:4.

    По сути, Зверев допустил несколько серьезных ошибок только на тай-брейке. По ходу матча он не отдал ни одного гейма на своей подаче.

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    Также стоит отметить, что Зверев выполнил 28 эйсов. До рекорда Милоша Раонича, конечно, далеко, но при этом очевидно, что с такой подачей Саша может бороться за титул на любом травяном турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 4.65, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.19.

    Прогноз: в прошлом году Саша с трудом выиграл у итальянца в Дубае, а в начале 2024-го — на United Cup. Скорее всего, предстоящий матч получится не менее напряженным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Сонего — Зверев. Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Сонего — Зверев с коэффициентом 1.92.
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