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    Сможет ли Зверев пройти первый раунд в Галле?

    Отте — Зверев. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Галле 18 июня 2024 года

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    Александр Зверев
    Немцы Александр Зверев и Оскар Отте встретятся в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:00 мск. Отте — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 18 Июня 2024 года

    Оскар Отте

  • Германия
    •  Оскар Отте 17:00 Александр Зверев

    Александр Зверев

  • Германия
    •

    Отте

    Два года назад Оскар благодаря успешным выступлениям на траве дебютировал в топ-40.

    Но задержаться на этом уровне ему не удалось, в том числе из-за травм. Эту неделю немец начал в конце пятой сотни рейтинга.

    В 2022-м Отте сенсационно дошел в Галле до полуфинала. Прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, он тогда остановил Миомира Кецмановича, Николоза Басилашвили и Карена Хачанова.

    Кроме того, в том сезоне Отте добрался до полуфинала в Штутгарте и выиграл два матча на Уимблдоне.

    В этом году Оскар до сих пор провел лишь девять матчей, в которых одержал четыре победы, две из низ здесь — в квалификации турнира в Галле. Бывшая 36-я ракетка мира выиграл у Якуба Меньшика и Констана Лестьенна.

    Зверев

    Саша тем временем проведет первый матч после Открытого чемпионата Франции.

    Зверев планировал сыграть на прошлой неделе в Шутгарте, но в последний момент снялся. Это было ожидаемо, учитывая, насколько эмоциональным получился его матч против Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос».

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    • В прошлом году Зверев дошел в Галле до полуфинала, где проиграл Александру Бублику.

    Примечательно, что он ни разу не выигрывал этот турнир, но дважды был в финале — в 2016 и 2017 году.

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    Более того, у Саши до сих пор нет ни одного титула на траве. Вполне вероятно, что в ближайшие несколько недель он прервет эту неприятную серию.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Отте в этом матче можно поставить за 5.45, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.15.

    Прогноз: три года назад Саша с трудом выиграл у Оскара на старте «Ролан Гаррос», уйдя с 0-2 по сетам. Скорее всего, понервничать придется и в предстоящем матче. Отте неплохо играет на траве благодаря хорошей первой подаче.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.00.

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    Отте — Зверев. Немцы Александр Зверев и Оскар Отте встретятся в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Отте — Зверев с коэффициентом 2.05.
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