Немцы Александр Зверев и Оскар Отте встретятся в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:00 мск. Отте — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Отте

Два года назад Оскар благодаря успешным выступлениям на траве дебютировал в топ-40.

Но задержаться на этом уровне ему не удалось, в том числе из-за травм. Эту неделю немец начал в конце пятой сотни рейтинга.

В 2022-м Отте сенсационно дошел в Галле до полуфинала. Прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, он тогда остановил Миомира Кецмановича, Николоза Басилашвили и Карена Хачанова.

Кроме того, в том сезоне Отте добрался до полуфинала в Штутгарте и выиграл два матча на Уимблдоне.

В этом году Оскар до сих пор провел лишь девять матчей, в которых одержал четыре победы, две из низ здесь — в квалификации турнира в Галле. Бывшая 36-я ракетка мира выиграл у Якуба Меньшика и Констана Лестьенна.

Зверев

Саша тем временем проведет первый матч после Открытого чемпионата Франции.

Зверев планировал сыграть на прошлой неделе в Шутгарте, но в последний момент снялся. Это было ожидаемо, учитывая, насколько эмоциональным получился его матч против Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос».

В прошлом году Зверев дошел в Галле до полуфинала, где проиграл Александру Бублику.

Примечательно, что он ни разу не выигрывал этот турнир, но дважды был в финале — в 2016 и 2017 году.

Более того, у Саши до сих пор нет ни одного титула на траве. Вполне вероятно, что в ближайшие несколько недель он прервет эту неприятную серию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Отте в этом матче можно поставить за 5.45, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: три года назад Саша с трудом выиграл у Оскара на старте «Ролан Гаррос», уйдя с 0-2 по сетам. Скорее всего, понервничать придется и в предстоящем матче. Отте неплохо играет на траве благодаря хорошей первой подаче.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.00.