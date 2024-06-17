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    Раонич спокойно обыграет Норри?

    Раонич — Норри. Ставка (к. 2.46) и прогноз на турнир в Галле 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Раонич — Норри
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    Милош Раонич
    Канадец Милош Раонич сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 17:00 мск. Раонич — Норри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 17 Июня 2024 года

    Милош Раонич

  • Канада
    •  Милош Раонич 17:00 Кэмерон Норри

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •

    Раонич

    Милош на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе. Возможно, он рассчитывал на другой результат, но для первого за три месяца турнира и так неплохо.

    Бывшая третья ракетка мира начал с уверенной победы над Джорданом Томпсоном, после чего выиграл у Роберто Баутисты-Агута (4:6, 6:2, 7:5).

    В 1/4 финала Раонич проиграл будущему чемпиону Алексу Де Минору (5:7, 2:6). Для австралийца вообще не стала проблемой подача канадского теннисиста.

    Прогнозы на теннис

    В общем, на траве Раонич по-прежнему опасен из-за своей подачи. Может, он уже не готов бороться за титулы, но в первых раундах с ним лучше не пересекаться.

    Норри

    Кэмерон тем временем по итогам прошлой недели потерял статус первой ракетки Великобритании.

    Норри зачем-то поехал на «челленджер» в Ноттингем, хотя мог выступить в Хертогенбосе или Штутгарте.

    По всей видимости, Норри был уверен, что на таком турнире у него будет возможность провести максимальное количество матчей.

    Но в итоге Норри уже во втором круге сенсационно проиграл Джеку Пиннингтону-Джонсу, который находится в седьмой сотне рейтинга.

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    Есть подозрение, что Кэмерон уже не вернется на свой прежний уровень. Скорее всего, теперь уже можно забыть не только про топ-10, но и про топ-20.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Раонича в этом матче можно поставить за 1.59, победу Норри букмекеры предлагают за 2.37.

    Прогноз: вряд ли британец справится с подачей канадского теннисиста. Возможно, Милошу хватит даже двух сетов для победы над Кэмероном.

    Рекомендуемая ставка: победа Раонича в двух сетах за 2.46.

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    Раонич — Норри. Канадец Милош Раонич сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Раонич — Норри с коэффициентом 2.46.
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