Милош Раонич
Кэмерон Норри
Раонич
Милош на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе. Возможно, он рассчитывал на другой результат, но для первого за три месяца турнира и так неплохо.
Бывшая третья ракетка мира начал с уверенной победы над Джорданом Томпсоном, после чего выиграл у Роберто Баутисты-Агута (4:6, 6:2, 7:5).
В 1/4 финала Раонич проиграл будущему чемпиону Алексу Де Минору (5:7, 2:6). Для австралийца вообще не стала проблемой подача канадского теннисиста.
В общем, на траве Раонич по-прежнему опасен из-за своей подачи. Может, он уже не готов бороться за титулы, но в первых раундах с ним лучше не пересекаться.
Норри
Кэмерон тем временем по итогам прошлой недели потерял статус первой ракетки Великобритании.
Норри зачем-то поехал на «челленджер» в Ноттингем, хотя мог выступить в Хертогенбосе или Штутгарте.
По всей видимости, Норри был уверен, что на таком турнире у него будет возможность провести максимальное количество матчей.
Но в итоге Норри уже во втором круге сенсационно проиграл Джеку Пиннингтону-Джонсу, который находится в седьмой сотне рейтинга.
Есть подозрение, что Кэмерон уже не вернется на свой прежний уровень. Скорее всего, теперь уже можно забыть не только про топ-10, но и про топ-20.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Раонича в этом матче можно поставить за 1.59, победу Норри букмекеры предлагают за 2.37.
Прогноз: вряд ли британец справится с подачей канадского теннисиста. Возможно, Милошу хватит даже двух сетов для победы над Кэмероном.
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Рекомендуемая ставка: победа Раонича в двух сетах за 2.46.