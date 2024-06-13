Австралиец Алекс Де Минор сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Де Минор — Бергс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Де Минор

Алекс проведет первый в сезоне матч на траве. Как и в прошлом году, он стартует в Хертогенбосе сразу со второго раунда.

В 2023-м австралиец дошел здесь до четвертьфинала, но зато на престижном турнире в Лондоне он остановился в шаге от титула, проиграв в решающем матче Карлосу Алькарасу.

Правда, прошлогодний Уимблдон Де Минор провалил — уже во втором раунде его остановил Маттео Берреттини, который в тот момент был очень далек от своей оптимальной формы.

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Но в целом уже ни для кого не секрет, что Де Минор с некоторых пор опасен абсолютно на всех покрытиях.

Бергс

Зизу не прошел в Хертогенбосе квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора бельгиец проиграл австралийцу Тристану Скулкейту со счетом 2:6, 3:6.

Зато в основном турнире Бергс начал победы над Тимом ван Рейтховеном (6:4, 6:3), чемпионом Хертогенбоса 2022 года.

Также стоит обратить внимание, что в предыдущих сезонах Бергс ни разу не выигрывал на траве больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.14, победу Бергса букмекеры предлагают за 5.55.

Прогноз: несмотря на то, что Алекс еще ни разу в этом году не играл на траве, в предстоящем матче у него, скорее всего, не будет проблем. Австралиец проведет мастер-класс для 81-й ракетки мира.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-4,5) за 1.88.