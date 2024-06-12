Таллон Грикспор
Маккензи Макдональд
Грикспор
Таллон начал защиту титула на домашнем турнире с волевой победы над Миомиром Кецмановичем.
Это был самый настоящий триллер из трех сетов, кажлый из которых завершился тай-брейком, — 6:7, 7:6, 7:6.
В решающей партии сербский теннисист вел с брейком, но Грикспор в итоге отыгрался, несмотря на то, что ситуация выглядела безнадежной.
В общем, вопреки ожиданиям, первая игра получилась чересчур непростой. Но, возможно, это даже хорошо.
Макдональд
Маккензи в первом раунде одержал победу над Ботиком ван де Зандшульпом — 6:4, 4:6, 6:2.
Американец отдал четыре гейма на подаче, но все равно вышел выиграл, потому что соперник ошибался еще чаще.
Макдональд выиграл всего лишь второй матч после травмы. Интересно, что до повреждения у него в этом году тоже не было ни одной победы.
Неприятную серию Макдональд прервал на прошлой неделе, обыграв австралийца Алекса Болта на «челленджере» в Сербитоне. Правда, уже в следующем матче он уступил японцу Синтаро Мотидзуки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.36, победу Макдональда букмекеры предлагают за 3.14.
Прогноз: в конце мая Таллон обыграл Маккензи на старте «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:4, 1:6, 6:2.
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Несмотря на то, что американец тоже неплохо играет на траве, считаем, что он не сможет остановить действующего победителя турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Грикспора в двух сетах за 2.00.