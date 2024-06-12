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    Грикспор дожмет Макдональда только в третьем сете?

    Грикспор — Макдональд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Макдональд
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 17:00 мск. Грикспор — Макдональд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 12 Июня 2024 года

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •  Таллон Грикспор 17:00 Маккензи Макдональд

    Маккензи Макдональд

  • США
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    Грикспор

    Таллон начал защиту титула на домашнем турнире с волевой победы над Миомиром Кецмановичем.

    Это был самый настоящий триллер из трех сетов, кажлый из которых завершился тай-брейком, — 6:7, 7:6, 7:6.

    В решающей партии сербский теннисист вел с брейком, но Грикспор в итоге отыгрался, несмотря на то, что ситуация выглядела безнадежной.

    Прогнозы на теннис

    В общем, вопреки ожиданиям, первая игра получилась чересчур непростой. Но, возможно, это даже хорошо.

    Макдональд

    Маккензи в первом раунде одержал победу над Ботиком ван де Зандшульпом — 6:4, 4:6, 6:2.

    Американец отдал четыре гейма на подаче, но все равно вышел выиграл, потому что соперник ошибался еще чаще.

    Макдональд выиграл всего лишь второй матч после травмы. Интересно, что до повреждения у него в этом году тоже не было ни одной победы.

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    Неприятную серию Макдональд прервал на прошлой неделе, обыграв австралийца Алекса Болта на «челленджере» в Сербитоне. Правда, уже в следующем матче он уступил японцу Синтаро Мотидзуки.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.36, победу Макдональда букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: в конце мая Таллон обыграл Маккензи на старте «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:4, 1:6, 6:2.

    Несмотря на то, что американец тоже неплохо играет на траве, считаем, что он не сможет остановить действующего победителя турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Грикспора в двух сетах за 2.00.

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    Грикспор — Макдональд. Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Грикспор — Макдональд с коэффициентом 2.00.
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