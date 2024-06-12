Дарья Сэвилл
В первом матче на английском турнире Сэвилл выпало играть против довольно серьезно тренированной Бюрель.
Изначально казалось, что шансов на проход никаких, однако француженка совсем не включилась в игру, чем и воспользовалась австралийская теннисистка
За два сета она отдала Кларе шесть геймов. Но при этом контролировала ситуацию всецело на корте.
С Парри получится матч куда более напряженный, поскольку француженка на траве себя чувствует, как рыба в воде.
Диан Парри
Общий уровень подготовки к сезону у Парри откровенно слабый, но иногда она может выдавать сильные матчи и даже формировать из них серию победных встреч.
Травяное покрытие в Ноттингеме пока что для неё оказывается весьма удачным, поскольку француженка в первом круге довольно легко расправилась с испанкой Букшой.
На траве на чувствует себя увереннее всего, поэтому не должно быть никаких иллюзий, если Диан окажется в четвертке сильнейших, а то и выше.
В матч против Сэвилл есть очень хорошие шансы, чтобы записать на свой счет ещё одну победу и продвинуться в четвертьфинал турнира.
Прогноз и ставка
У букмекеров нет фаворитки в этом поединке: победа Сэвилл — 1.91, победа Парри — 1.91.
Прогноз: Шансы на победу примерно равные, но более удачливой окажется все же Парри
- 1.78Уотсон — Плишкова: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.96Пегула — Крунич: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 1.92Тиафо — Ханфман: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: П2 за 1.91.
Альтернативный прогноз: Встреча растянется на много геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.17.