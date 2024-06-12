Австралийка Дарья Сэвилл и француженка Диан Парри встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 12 июня, начало — в 14:30 мск. Сэвилл — Парри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дарья Сэвилл

В первом матче на английском турнире Сэвилл выпало играть против довольно серьезно тренированной Бюрель.

Изначально казалось, что шансов на проход никаких, однако француженка совсем не включилась в игру, чем и воспользовалась австралийская теннисистка

За два сета она отдала Кларе шесть геймов. Но при этом контролировала ситуацию всецело на корте.

С Парри получится матч куда более напряженный, поскольку француженка на траве себя чувствует, как рыба в воде.

Диан Парри

Общий уровень подготовки к сезону у Парри откровенно слабый, но иногда она может выдавать сильные матчи и даже формировать из них серию победных встреч.

Прогнозы на теннис

Травяное покрытие в Ноттингеме пока что для неё оказывается весьма удачным, поскольку француженка в первом круге довольно легко расправилась с испанкой Букшой.

На траве на чувствует себя увереннее всего, поэтому не должно быть никаких иллюзий, если Диан окажется в четвертке сильнейших, а то и выше.

В матч против Сэвилл есть очень хорошие шансы, чтобы записать на свой счет ещё одну победу и продвинуться в четвертьфинал турнира.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворитки в этом поединке: победа Сэвилл — 1.91, победа Парри — 1.91.

Прогноз: Шансы на победу примерно равные, но более удачливой окажется все же Парри

Ставка: П2 за 1.91.

Альтернативный прогноз: Встреча растянется на много геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.17.