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    Парри сможет одолеть сравнимую по силам соперницу?

    Сэвилл — Парри. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч в Ноттингеме 12 июня 2024 года

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    Диан Парри
    Австралийка Дарья Сэвилл и француженка Диан Парри встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 12 июня, начало — в 14:30 мск. Сэвилл — Парри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Дарья Сэвилл

    В первом матче на английском турнире Сэвилл выпало играть против довольно серьезно тренированной Бюрель.

    Изначально казалось, что шансов на проход никаких, однако француженка совсем не включилась в игру, чем и воспользовалась австралийская теннисистка

    За два сета она отдала Кларе шесть геймов. Но при этом контролировала ситуацию всецело на корте.

    С Парри получится матч куда более напряженный, поскольку француженка на траве себя чувствует, как рыба в воде.

    Диан Парри

    Общий уровень подготовки к сезону у Парри откровенно слабый, но иногда она может выдавать сильные матчи и даже формировать из них серию победных встреч.

    Прогнозы на теннис

    Травяное покрытие в Ноттингеме пока что для неё оказывается весьма удачным, поскольку француженка в первом круге довольно легко расправилась с испанкой Букшой.

    На траве на чувствует себя увереннее всего, поэтому не должно быть никаких иллюзий, если Диан окажется в четвертке сильнейших, а то и выше.

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    В матч против Сэвилл есть очень хорошие шансы, чтобы записать на свой счет ещё одну победу и продвинуться в четвертьфинал турнира.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет фаворитки в этом поединке: победа Сэвилл — 1.91, победа Парри — 1.91.

    Прогноз: Шансы на победу примерно равные, но более удачливой окажется все же Парри

    Ставка: П2 за 1.91.

    Альтернативный прогноз: Встреча растянется на много геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.17.

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    Сэвилл — Парри. Австралийка Дарья Сэвилл и француженка Диан Парри встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 12 июня, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Сэвилл — Парри с коэффициентом 1.91.
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