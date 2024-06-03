Немец Александр Зверев сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня, начало — в 21:15 мск. Зверев — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Первая неделе французского мэйджора получилась для Саши максимально эмоциональной.

Уже в первом раунде немецкий теннисист уверенно выиграл у Рафаэля Надаля — 6:3, 7:6, 6:3. Просто без шансов для грунтового короля.

Дальше была почти разгромная победа над бывшей седьмой ракеткой мира бельгийцем Давидом Гоффеном — 7:6, 6:2, 6:2.

Но в третьем круге Зверев был максимально близок к поражению в матче с Таллоном Грикспором — 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:5.

Дело в том, что в пятом сете нидерландец вел с двумя брейками, но каким-то непостижимым образом не воспользовался столь внушительным преимуществом.

Ну а Зверев поразил своей психологической стойкостью: сначала он сделал два обратных брейка, а потом идеально провел тай-брейк.

Руне

Хольгер тоже успел стать участником одного из самых эмоциональных матчей первой недели.

Во втором круге датчанин с трудом выиграл у итальянца Флавио Коболли — 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6.

В решающем сете Руне уступал на тай-брейке со счетом 0:5, но в итоге совершил камбэк.

В третьем раунде 21-летний теннисист остановил Йозефа Ковалика, который перед этим сенсационно обыграл Карена Хачанова. В отличие от россиянина, Руне не отдал ни сете словацкому теннисисту — 7:6, 6:1, 7:6.

Лучшим результатом Хольгера на «Ролан Гаррос» пока остается выход в четвертьфинал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Руне букмекеры предлагают за 3.02.

Прогноз: два года назад Саша проиграл Хольгеру на домашнем турнире в Мюнхене — 3:6, 2:6. Есть подозрение, что на этот раз датчанина ждет совершенно другой уровень сопротивления.

Зверев не лучшим образом провел матч предыдущего раунда, но мы все равно считаем, что он возьмет реванш у дерзкого датчанина. У Руне были огромные проблемы даже в игре с Коболли.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по сетам (-1,5) за 1.87.