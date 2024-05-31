Паула Бадоса-Хиберт
Арина Соболенко
Паула Бадоса
Вкатывание в бескомпромиссную борьбу женского тура у Бадосы проходит уверенно, хоть и есть ещё над чем работать.
Паула не форсирует события, и в двух матчах на парижских кортах не играла на износ, хотя иногда этого ситуация очень даже требовала.
Как итог, испанка в третьем круге, но за два матча сыграла шесть сетов и есть подозрения, хватит ли ей физических сил на предстоящий матч третьего круга.
А там ей будет противостоять хорошая подруга в обычной жизни Арина Соболенко, находящаяся просто в зверской форме.
Арина Соболенко
Нельзя сказать, что настроение перед стартом турнира у Соболенко было превосходное, но все же она безоговорочный второй номер женского рейтинга.
В двух последних финала грунтовых соревнований она проиграла Иге Швентек, но варианты, при которых Арина может найти ключики к польке, все ещё остаются.
В первых двух поединках белоруска не заметила на корте Эрику Андрееву и Моюку Учижиму. Там было тотальное доминирование белоруски.
С Бадосой не получится равной игры, поскольку испанка ещё очень слаба при игре на грунте, а Соболенко практически не совершает невынужденных ошибок.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 4.04, победа Соболенко — 1.25.
Прогноз: Соболенко заметно сильнее нынешней испанки
- 1.67Фернандес — Жабер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.97Потапова — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.67Данилович — Векич: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 1.89.
Альтернативный прогноз: Испанка не задержится в игре надолго.
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85.