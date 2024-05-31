Испанка Паула Бадоса и белоруска Арина Соболенко встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Бадоса — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Паула Бадоса

Вкатывание в бескомпромиссную борьбу женского тура у Бадосы проходит уверенно, хоть и есть ещё над чем работать.

Паула не форсирует события, и в двух матчах на парижских кортах не играла на износ, хотя иногда этого ситуация очень даже требовала.

Как итог, испанка в третьем круге, но за два матча сыграла шесть сетов и есть подозрения, хватит ли ей физических сил на предстоящий матч третьего круга.

А там ей будет противостоять хорошая подруга в обычной жизни Арина Соболенко, находящаяся просто в зверской форме.

Арина Соболенко

Нельзя сказать, что настроение перед стартом турнира у Соболенко было превосходное, но все же она безоговорочный второй номер женского рейтинга.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В двух последних финала грунтовых соревнований она проиграла Иге Швентек, но варианты, при которых Арина может найти ключики к польке, все ещё остаются.

В первых двух поединках белоруска не заметила на корте Эрику Андрееву и Моюку Учижиму. Там было тотальное доминирование белоруски.

С Бадосой не получится равной игры, поскольку испанка ещё очень слаба при игре на грунте, а Соболенко практически не совершает невынужденных ошибок.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 4.04, победа Соболенко — 1.25.

Прогноз: Соболенко заметно сильнее нынешней испанки

Ставка: Ф2 (-5) за 1.89.

Альтернативный прогноз: Испанка не задержится в игре надолго.

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85.