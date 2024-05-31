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    Соболенко легко пройдет испанку?

    Бадоса — Соболенко. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч третьего круга «Ролан Гаррос», 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Испанка Паула Бадоса и белоруска Арина Соболенко встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Бадоса — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 31 Мая 2024 года

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •  Паула Бадоса-Хиберт 12:00 Арина Соболенко

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •

    Паула Бадоса

    Вкатывание в бескомпромиссную борьбу женского тура у Бадосы проходит уверенно, хоть и есть ещё над чем работать.

    Паула не форсирует события, и в двух матчах на парижских кортах не играла на износ, хотя иногда этого ситуация очень даже требовала.

    Как итог, испанка в третьем круге, но за два матча сыграла шесть сетов и есть подозрения, хватит ли ей физических сил на предстоящий матч третьего круга.

    А там ей будет противостоять хорошая подруга в обычной жизни Арина Соболенко, находящаяся просто в зверской форме.

    Арина Соболенко

    Нельзя сказать, что настроение перед стартом турнира у Соболенко было превосходное, но все же она безоговорочный второй номер женского рейтинга.

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    В двух последних финала грунтовых соревнований она проиграла Иге Швентек, но варианты, при которых Арина может найти ключики к польке, все ещё остаются.

    В первых двух поединках белоруска не заметила на корте Эрику Андрееву и Моюку Учижиму. Там было тотальное доминирование белоруски.

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    С Бадосой не получится равной игры, поскольку испанка ещё очень слаба при игре на грунте, а Соболенко практически не совершает невынужденных ошибок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 4.04, победа Соболенко — 1.25.

    Прогноз: Соболенко заметно сильнее нынешней испанки

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.89.

    Альтернативный прогноз: Испанка не задержится в игре надолго.

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85.

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    Бадоса — Соболенко. Испанка Паула Бадоса и белоруска Арина Соболенко встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Бадоса — Соболенко с коэффициентом 1.89.
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