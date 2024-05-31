Ольга Данилович
Донна Векич
Ольга Данилович
Когда в прошлом году Данилович начинала демонстрировать солидные результаты в туре, на неё особо никто не обращал внимания.
Однако после двух пройденных раундов на «Ролан Гаррос» о ней говорить самое время. Сербская теннисистка во втором круге прошла не кого-нибудь, а саму
Коллинз, которая на данный момент времени считается одной из самых «горячих» в туре.
Данилович выиграла матч абсолютно заслуженно, поскольку разобралась со своей соперницей в трех сетах, и чаша весов могла склониться не в её пользу.
В третьем раунде Ольге играть против Векич, и в этом матче у неё даже больше шансов победить, нежели в матче прошлого круга.
Дона Векич
Уровень мастерства Векич позволяет ей забираться в поздние раунды турниров Большого Шлема на постоянной основе.
У хорватки бывают спады по результатам, но они кратковременны. С начала соревнований в Париже стало понятно, что она здесь надолго.
Первый матч против Цуренко она даже не доиграла до конца. Во второй встрече также пришлось играть против украинки, и здесь у Костюк уже не было никаких шансов.
С Данилович будет интересный матч, и здесь у хорватки нет никакого преимущества с точки зрения техники и тактики.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в сербскую теннисистку в этом поединке: победа Данилович — 1.67, победа Векич — 2.22.
Прогноз: Соперницы примерно равны по силам, но удача улыбнется Данилович.
- 1.67Фернандес — Жабер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.97Потапова — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.95Паке — Вондроушова: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: П1 за 1.67.
Альтернативный прогноз: В матче будет три сета
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.