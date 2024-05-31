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    Хорватка продолжит победное шествие?

    Данилович — Векич. Ставка (к. 1.67) и прогноз на матч третьего круга «Ролан Гаррос», 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Данилович — Векич
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    Донна Векич
    Сербка Ольга Данилович и хорватка Донна Векич встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Данилович — Векич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 31 Мая 2024 года

    Ольга Данилович

  • Сербия
    •  Ольга Данилович 12:00 Донна Векич

    Донна Векич

  • Хорватия
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    Ольга Данилович

    Когда в прошлом году Данилович начинала демонстрировать солидные результаты в туре, на неё особо никто не обращал внимания.

    Однако после двух пройденных раундов на «Ролан Гаррос» о ней говорить самое время. Сербская теннисистка во втором круге прошла не кого-нибудь, а саму
    Коллинз, которая на данный момент времени считается одной из самых «горячих» в туре.

    Данилович выиграла матч абсолютно заслуженно, поскольку разобралась со своей соперницей в трех сетах, и чаша весов могла склониться не в её пользу.

    В третьем раунде Ольге играть против Векич, и в этом матче у неё даже больше шансов победить, нежели в матче прошлого круга.

    Дона Векич

    Уровень мастерства Векич позволяет ей забираться в поздние раунды турниров Большого Шлема на постоянной основе.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    У хорватки бывают спады по результатам, но они кратковременны. С начала соревнований в Париже стало понятно, что она здесь надолго.

    Первый матч против Цуренко она даже не доиграла до конца. Во второй встрече также пришлось играть против украинки, и здесь у Костюк уже не было никаких шансов.

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    С Данилович будет интересный матч, и здесь у хорватки нет никакого преимущества с точки зрения техники и тактики.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в сербскую теннисистку в этом поединке: победа Данилович — 1.67, победа Векич — 2.22.

    Прогноз: Соперницы примерно равны по силам, но удача улыбнется Данилович.

    Ставка: П1 за 1.67.

    Альтернативный прогноз: В матче будет три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.

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    Данилович — Векич. Сербка Ольга Данилович и хорватка Донна Векич встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Данилович — Векич с коэффициентом 1.67.
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