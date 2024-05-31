Сербка Ольга Данилович и хорватка Донна Векич встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Данилович — Векич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ольга Данилович

Когда в прошлом году Данилович начинала демонстрировать солидные результаты в туре, на неё особо никто не обращал внимания.

Однако после двух пройденных раундов на «Ролан Гаррос» о ней говорить самое время. Сербская теннисистка во втором круге прошла не кого-нибудь, а саму

Коллинз, которая на данный момент времени считается одной из самых «горячих» в туре.

Данилович выиграла матч абсолютно заслуженно, поскольку разобралась со своей соперницей в трех сетах, и чаша весов могла склониться не в её пользу.

В третьем раунде Ольге играть против Векич, и в этом матче у неё даже больше шансов победить, нежели в матче прошлого круга.

Дона Векич

Уровень мастерства Векич позволяет ей забираться в поздние раунды турниров Большого Шлема на постоянной основе.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

У хорватки бывают спады по результатам, но они кратковременны. С начала соревнований в Париже стало понятно, что она здесь надолго.

Первый матч против Цуренко она даже не доиграла до конца. Во второй встрече также пришлось играть против украинки, и здесь у Костюк уже не было никаких шансов.

С Данилович будет интересный матч, и здесь у хорватки нет никакого преимущества с точки зрения техники и тактики.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в сербскую теннисистку в этом поединке: победа Данилович — 1.67, победа Векич — 2.22.

Прогноз: Соперницы примерно равны по силам, но удача улыбнется Данилович.

Ставка: П1 за 1.67.

Альтернативный прогноз: В матче будет три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.