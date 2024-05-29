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    Хватит ли Синнеру трех сетов для победы над Гаске?

    Гаске — Синнер. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Ришара Гаске во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 21:15 мск. Гаске — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2024 года

    Ришар Гаске

  • Франция
    •  Ришар Гаске 21:15 Янник Синнер

    Янник Синнер

  • Италия
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    Гаске

    Ришар на старте турнира одержал победу над Боной Чоричем — 7:6, 7:6, 6:4.

    Несмотря на то, что хорват не лучшим образом проводит сезон, это все-таки можно назвать сенсацией.

    Гаске провел, пожалуй, лучший матч в карьере. Возможно, это связано в том числе с невероятной поддержкой трибун.

    В первой партии 37-летний француз отдал гейм на подаче, но сразу же сделал обратный брейк, а потом идеально провел тай-брейк.

    Во втором сете у Чорича не было ни одного брейк-пойнта, а в решающем Ришар снова компенсировал ошибки на подаче шикарной игрой на приеме.

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    Интересно, что матч продолжался три с половиной часа, но для немолодого Гаске это не стало проблемой.

    Синнер

    Янник в первом круге выиграл у Кристофера Юбэнкса — 6:3, 6:3, 6:4. Спокойно, уверенно и без какой-либо суеты.

    Сейчас об итальянце гораздо чаще говорят в контексте его романа с российской теннисисткой Анной Калинской.

    Ну и продолжают рассуждать о функциональном состоянии Синнера, пропустившего «Мастерс» в Риме из-за травмы бедра.

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    По матчу против Юбэнкса сложно сказать, беспокоят ли вторую ракетку мира последствия неприятного повреждения. Это станет ясно, когда Синнер окажется в стрессовой ситуации. Но это вряд ли случится в ближайших матчах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в разгромной победе Синнера. На Гаске можно поставить за 16.00.

    Прогноз: безусловно, Ришар не конкурент для одного из лучших теннисистов мира. Хотя в прошлом году француз в матче с итальянцем на турнире в Галле смог взять одну партию, мы считаем, что на этот раз фаворит ничего не отдаст своему сопернику.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,5) за 1.82.

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    Гаске — Синнер. Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Ришара Гаске во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 21:15 мск. / Ставка и прогноз на матч Гаске — Синнер с коэффициентом 1.82.
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