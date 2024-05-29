Ришар Гаске
Янник Синнер
Гаске
Ришар на старте турнира одержал победу над Боной Чоричем — 7:6, 7:6, 6:4.
Несмотря на то, что хорват не лучшим образом проводит сезон, это все-таки можно назвать сенсацией.
Гаске провел, пожалуй, лучший матч в карьере. Возможно, это связано в том числе с невероятной поддержкой трибун.
В первой партии 37-летний француз отдал гейм на подаче, но сразу же сделал обратный брейк, а потом идеально провел тай-брейк.
Во втором сете у Чорича не было ни одного брейк-пойнта, а в решающем Ришар снова компенсировал ошибки на подаче шикарной игрой на приеме.
Интересно, что матч продолжался три с половиной часа, но для немолодого Гаске это не стало проблемой.
Синнер
Янник в первом круге выиграл у Кристофера Юбэнкса — 6:3, 6:3, 6:4. Спокойно, уверенно и без какой-либо суеты.
Сейчас об итальянце гораздо чаще говорят в контексте его романа с российской теннисисткой Анной Калинской.
Ну и продолжают рассуждать о функциональном состоянии Синнера, пропустившего «Мастерс» в Риме из-за травмы бедра.
По матчу против Юбэнкса сложно сказать, беспокоят ли вторую ракетку мира последствия неприятного повреждения. Это станет ясно, когда Синнер окажется в стрессовой ситуации. Но это вряд ли случится в ближайших матчах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в разгромной победе Синнера. На Гаске можно поставить за 16.00.
Прогноз: безусловно, Ришар не конкурент для одного из лучших теннисистов мира. Хотя в прошлом году француз в матче с итальянцем на турнире в Галле смог взять одну партию, мы считаем, что на этот раз фаворит ничего не отдаст своему сопернику.
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,5) за 1.82.