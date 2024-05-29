Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Ришара Гаске во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 21:15 мск. Гаске — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гаске

Ришар на старте турнира одержал победу над Боной Чоричем — 7:6, 7:6, 6:4.

Несмотря на то, что хорват не лучшим образом проводит сезон, это все-таки можно назвать сенсацией.

Гаске провел, пожалуй, лучший матч в карьере. Возможно, это связано в том числе с невероятной поддержкой трибун.

В первой партии 37-летний француз отдал гейм на подаче, но сразу же сделал обратный брейк, а потом идеально провел тай-брейк.

Во втором сете у Чорича не было ни одного брейк-пойнта, а в решающем Ришар снова компенсировал ошибки на подаче шикарной игрой на приеме.

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Интересно, что матч продолжался три с половиной часа, но для немолодого Гаске это не стало проблемой.

Синнер

Янник в первом круге выиграл у Кристофера Юбэнкса — 6:3, 6:3, 6:4. Спокойно, уверенно и без какой-либо суеты.

Сейчас об итальянце гораздо чаще говорят в контексте его романа с российской теннисисткой Анной Калинской.

Ну и продолжают рассуждать о функциональном состоянии Синнера, пропустившего «Мастерс» в Риме из-за травмы бедра.

По матчу против Юбэнкса сложно сказать, беспокоят ли вторую ракетку мира последствия неприятного повреждения. Это станет ясно, когда Синнер окажется в стрессовой ситуации. Но это вряд ли случится в ближайших матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в разгромной победе Синнера. На Гаске можно поставить за 16.00.

Прогноз: безусловно, Ришар не конкурент для одного из лучших теннисистов мира. Хотя в прошлом году француз в матче с итальянцем на турнире в Галле смог взять одну партию, мы считаем, что на этот раз фаворит ничего не отдаст своему сопернику.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,5) за 1.82.