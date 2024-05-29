Елена Остапенко
Клара Таусон
Елена Остапенко
На протяжении долгих лет Остапенко подходит к кульминации грунтового сезона в отличной форме, поэтому от предстоящего «Ролан Гаррос» у её поклонников огромные ожидания.
На последнем грунтовом старте в Риме Елена забралась в четвертьфинал, где проиграла Соболенко.
В первом раунде парижских соревнований ей в первом круге противостояла малоизвестная румынка Кристиан, но латышка обыграла её довольно уверенно.
В игре против Таусон придется очень сильно постараться, чтобы не затратить много сил и энергии для победы над талантливой скандинавкой.
Клара Таусон
Относительно молодая Таусон отлично себя чувствует в нынешнем сезоне и готова продолжать доказывать свою состоятельность во взрослом туре.
Ей пока что 21 год, но играет она в теннис куда более зрелый. Некоторым ударам пока что не хватает плотности, но со временем она появится.
В первом круге скандинавской спортсменке пришлось играть против возрастной Марии, но поединок получился в одну калитку.
С Отсапенко будет совсем иной теннис. Если датчанка не сможет держать предложенный соперницей темп, то уедет из Парижа она очень рано.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в латвийскую теннисистку в этом поединке: победа Остапенко — 1.58, победа Таусон — 2.40.
Прогноз: Остапенко победит, но с очень большими проблемами.
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Ставка: Ф1 (-2) за 1.69.
Альтернативный прогноз: В этой игре будет три сета
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.33.