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    Остапенко на опыте пройдет дальше?

    Остапенко — Таусон. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос», 29 мая 2024 года

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    Елена Остапенко
    Латышка Елена Остапенко и датчанка Клара Таусон встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. Остапенко — Таусон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2024 года

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •  Елена Остапенко 14:00 Клара Таусон

    Клара Таусон

  • Дания
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    Елена Остапенко

    На протяжении долгих лет Остапенко подходит к кульминации грунтового сезона в отличной форме, поэтому от предстоящего «Ролан Гаррос» у её поклонников огромные ожидания.

    На последнем грунтовом старте в Риме Елена забралась в четвертьфинал, где проиграла Соболенко.

    В первом раунде парижских соревнований ей в первом круге противостояла малоизвестная румынка Кристиан, но латышка обыграла её довольно уверенно.

    В игре против Таусон придется очень сильно постараться, чтобы не затратить много сил и энергии для победы над талантливой скандинавкой.

    Клара Таусон

    Относительно молодая Таусон отлично себя чувствует в нынешнем сезоне и готова продолжать доказывать свою состоятельность во взрослом туре.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Ей пока что 21 год, но играет она в теннис куда более зрелый. Некоторым ударам пока что не хватает плотности, но со временем она появится.

    В первом круге скандинавской спортсменке пришлось играть против возрастной Марии, но поединок получился в одну калитку.

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    С Отсапенко будет совсем иной теннис. Если датчанка не сможет держать предложенный соперницей темп, то уедет из Парижа она очень рано.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в латвийскую теннисистку в этом поединке: победа Остапенко — 1.58, победа Таусон — 2.40.

    Прогноз: Остапенко победит, но с очень большими проблемами.

    Ставка: Ф1 (-2) за 1.69.

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.33.

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    Остапенко — Таусон. Латышка Елена Остапенко и датчанка Клара Таусон встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Остапенко — Таусон с коэффициентом 1.69.
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