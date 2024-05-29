Латышка Елена Остапенко и датчанка Клара Таусон встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. Остапенко — Таусон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Елена Остапенко

На протяжении долгих лет Остапенко подходит к кульминации грунтового сезона в отличной форме, поэтому от предстоящего «Ролан Гаррос» у её поклонников огромные ожидания.

На последнем грунтовом старте в Риме Елена забралась в четвертьфинал, где проиграла Соболенко.

В первом раунде парижских соревнований ей в первом круге противостояла малоизвестная румынка Кристиан, но латышка обыграла её довольно уверенно.

В игре против Таусон придется очень сильно постараться, чтобы не затратить много сил и энергии для победы над талантливой скандинавкой.

Клара Таусон

Относительно молодая Таусон отлично себя чувствует в нынешнем сезоне и готова продолжать доказывать свою состоятельность во взрослом туре.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Ей пока что 21 год, но играет она в теннис куда более зрелый. Некоторым ударам пока что не хватает плотности, но со временем она появится.

В первом круге скандинавской спортсменке пришлось играть против возрастной Марии, но поединок получился в одну калитку.

С Отсапенко будет совсем иной теннис. Если датчанка не сможет держать предложенный соперницей темп, то уедет из Парижа она очень рано.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в латвийскую теннисистку в этом поединке: победа Остапенко — 1.58, победа Таусон — 2.40.

Прогноз: Остапенко победит, но с очень большими проблемами.

Ставка: Ф1 (-2) за 1.69.

Альтернативный прогноз: В этой игре будет три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.33.