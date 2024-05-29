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    Боузкова не заметит хорватку на корте?

    Фетт — Боузкова. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос», 29 мая 2024 года

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    Мария Боузкова
    Хорватка Яна Фетт и чешка Мария Боузкова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Фетт — Боузкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2024 года

    Jana Fett

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •  Jana Fett 12:00 Мари Боузкова

    Мари Боузкова

  • Чехия
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    Яна Фетт

    Хорватка Фетт является одной из неожиданностей турнира, которая смогла не только пройти квалификацию к большому турниру, но и победить в первом круге.

    Хоть у неё в соперницах и была малоизвестная испанка Бузас Манейро, но в трех сетах хорватка оформила выход в следующий раунд.

    По матчу у теннисистки было огромное количество ошибок в ситуациях, когда очко уже было практически выиграно.

    Если Яна не улучшит свою игру, то в предстоящем поединке ничего хорошего ей светить не будет.

    Мария Боузкова

    За весь теннисный сезон случается несколько отрезков, когда Боузкова демонстрирует игру невероятной эффективности.

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    На грунтовых кортах Парижа играть она умеет и любит, поэтому её присутствие во втором раунде «Ролан Гаррос» нисколько не должно удивлять.

    В первом круге чешке пришлось играть против сильной Вероники Кудерметовой, но превосходство Марии было тотальным.

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    С Фетт должна получиться ещё более простая игра, поскольку коленки дрожать у хорватки будут знатно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Фетт — 3.27, победа Боузковой — 1.35.

    Прогноз: Фетт не сможет ничего противопоставить чешке.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.73.

    Альтернативный прогноз: Боузкова сразу же обозначит свои намерения на предстоящую игру

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.87.

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    Фетт — Боузкова. Хорватка Яна Фетт и чешка Мария Боузкова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фетт — Боузкова с коэффициентом 1.73.
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