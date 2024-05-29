Хорватка Яна Фетт и чешка Мария Боузкова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Фетт — Боузкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Яна Фетт

Хорватка Фетт является одной из неожиданностей турнира, которая смогла не только пройти квалификацию к большому турниру, но и победить в первом круге.

Хоть у неё в соперницах и была малоизвестная испанка Бузас Манейро, но в трех сетах хорватка оформила выход в следующий раунд.

По матчу у теннисистки было огромное количество ошибок в ситуациях, когда очко уже было практически выиграно.

Если Яна не улучшит свою игру, то в предстоящем поединке ничего хорошего ей светить не будет.

Мария Боузкова

За весь теннисный сезон случается несколько отрезков, когда Боузкова демонстрирует игру невероятной эффективности.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

На грунтовых кортах Парижа играть она умеет и любит, поэтому её присутствие во втором раунде «Ролан Гаррос» нисколько не должно удивлять.

В первом круге чешке пришлось играть против сильной Вероники Кудерметовой, но превосходство Марии было тотальным.

С Фетт должна получиться ещё более простая игра, поскольку коленки дрожать у хорватки будут знатно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Фетт — 3.27, победа Боузковой — 1.35.

Прогноз: Фетт не сможет ничего противопоставить чешке.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.73.

Альтернативный прогноз: Боузкова сразу же обозначит свои намерения на предстоящую игру

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.87.