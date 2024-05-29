Jana Fett
Мари Боузкова
Яна Фетт
Хорватка Фетт является одной из неожиданностей турнира, которая смогла не только пройти квалификацию к большому турниру, но и победить в первом круге.
Хоть у неё в соперницах и была малоизвестная испанка Бузас Манейро, но в трех сетах хорватка оформила выход в следующий раунд.
По матчу у теннисистки было огромное количество ошибок в ситуациях, когда очко уже было практически выиграно.
Если Яна не улучшит свою игру, то в предстоящем поединке ничего хорошего ей светить не будет.
Мария Боузкова
За весь теннисный сезон случается несколько отрезков, когда Боузкова демонстрирует игру невероятной эффективности.
На грунтовых кортах Парижа играть она умеет и любит, поэтому её присутствие во втором раунде «Ролан Гаррос» нисколько не должно удивлять.
В первом круге чешке пришлось играть против сильной Вероники Кудерметовой, но превосходство Марии было тотальным.
С Фетт должна получиться ещё более простая игра, поскольку коленки дрожать у хорватки будут знатно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Фетт — 3.27, победа Боузковой — 1.35.
Прогноз: Фетт не сможет ничего противопоставить чешке.
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.73.
Альтернативный прогноз: Боузкова сразу же обозначит свои намерения на предстоящую игру
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.87.