Француз Гаэль Монфис сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Монфис — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Монфис

Вопреки ожиданиям, Гаэль здорово провел первый матч на домашнем мэйджоре.

На прошлой неделе он пропустил турнир в Лионе из-за болезни, поэтому были вполне оправданные сомнения, сможет ли француз обыграть Тьяго Сейбота Уайлда, который в прошлом году остановил на старте «Ролан Гаррос» Даниила Медведев.

Но Монфис провел почти идеальный матч — 6:2, 3:6, 6:3, 6:4.

В этом матче у 37-летнего Монфиса случился небольшой сбой только во второй партии, тогда как в трех остальных он иград заметно лучше соперника.

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Правда, здесь также стоит добавить, что после 2019 года Гаэль ни разу не выигрывал в Париже больше одного матча.

Музетти

Лоренцо в первом круге одержал победу над Даниэлем Галаном — 6:3, 6:3, 7:5.

С одной стороны, ничего особенного, все-таки еще не так давно итальянец был в топ-15, но с учетом его многочисленных неудач поражение от колумбийца тоже не стало бы сенсацией.

Музетти не выиграл ни одного матча в Эшториле, Барселоне, Мадриде и Риме, из-за чего ему пришлось поехать на «челленджеры» в Кальяри и Турине.

Лучшим результатом Музетти на грунте в этом сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Лоренцо дважды доходил в Париже до четвертого круга — в 2021-м и 2023 году. В первом случае его остановил Новак Джокович, а во втором — Карлос Алькарас.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.51, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: судя по предыдущему матчу, Гаэль может снова удивить. С выносливостью сейчас, кажется, нет проблем, плюс надо учитывать поддержку трибун.

Но против итальянца здесь все-таки тоже опасно ставить. Поэтому оптимальный вариант — либо тотал геймов, либо сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.