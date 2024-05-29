Донна Векич
Марта Костюк
Донна Векич
Ещё перед жеребьевкой основной сетки турнира было понятно, что Векич на грунте крайне опасна и точно сможет пройти первый раунд «Ролан Гаррос».
Так оно и случилось, поскольку на больших стартах хорватка максимально концентрирована и выдает свой максимум с первых же розыгрышей.
Однако в поединке против Цуренко ей откровенно повезло, так как при равной игре соперница почувствовала недомогание и снялась с игры.
Сейчас хорватке предстоит сыграть против ещё одной украинской спортсменки, коей оказалась Марта Костюк.
Марта Костюк
С каждым годом Костюк продолжает прогрессировать, поскольку её возраст к этому располагает. Марат умеет впитывать вновь получаемую информацию, поэтому её игра эволюционирует от турнира к турниру.
На данный момент она располагается на 20 месте женского рейтинга, но при этом у неё на постоянной основе возникают сложности с теннисистками, которые стоят заметно ниже в табеле о рангах.
В первом круге у неё получилась сложная игра против бразильянки Пигосси, но в третьем круге украинка дожала Лауру.
С Векич предвидится куда более сложная игра, которая может растянуться на куда больше игрового времени, нежели матч первого круга.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в украинскую теннисистку в этом поединке: победа Векич — 2.53, победа Костюк — 1.53.
Прогноз: Векич не является фавориткой поединка. но победу одержать е вполне по силам.
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Ставка: П1 за 1.79.
Альтернативный прогноз: Будет упорный трехсетовый матч
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41.