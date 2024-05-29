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    Векич способна пройти вторую украинку подряд?

    Векич — Костюк. Ставка (к. 2.53) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос», 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Векич — Костюк
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    Донна Векич
    Хорватка Донна Векич и украинка Марта Костюк встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 15:30 мск. Векич — Костюк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2024 года

    Донна Векич

  • Хорватия
    •  Донна Векич 15:30 Марта Костюк

    Марта Костюк

  • Украина
    •

    Донна Векич

    Ещё перед жеребьевкой основной сетки турнира было понятно, что Векич на грунте крайне опасна и точно сможет пройти первый раунд «Ролан Гаррос».

    Так оно и случилось, поскольку на больших стартах хорватка максимально концентрирована и выдает свой максимум с первых же розыгрышей.

    Однако в поединке против Цуренко ей откровенно повезло, так как при равной игре соперница почувствовала недомогание и снялась с игры.

    Сейчас хорватке предстоит сыграть против ещё одной украинской спортсменки, коей оказалась Марта Костюк.

    Марта Костюк

    С каждым годом Костюк продолжает прогрессировать, поскольку её возраст к этому располагает. Марат умеет впитывать вновь получаемую информацию, поэтому её игра эволюционирует от турнира к турниру.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    На данный момент она располагается на 20 месте женского рейтинга, но при этом у неё на постоянной основе возникают сложности с теннисистками, которые стоят заметно ниже в табеле о рангах.

    В первом круге у неё получилась сложная игра против бразильянки Пигосси, но в третьем круге украинка дожала Лауру.

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    С Векич предвидится куда более сложная игра, которая может растянуться на куда больше игрового времени, нежели матч первого круга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинскую теннисистку в этом поединке: победа Векич — 2.53, победа Костюк — 1.53.

    Прогноз: Векич не является фавориткой поединка. но победу одержать е вполне по силам.

    Ставка: П1 за 1.79.

    Альтернативный прогноз: Будет упорный трехсетовый матч

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41.

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    Векич — Костюк. Хорватка Донна Векич и украинка Марта Костюк встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Векич — Костюк с коэффициентом 1.79.
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