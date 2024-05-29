Хорватка Донна Векич и украинка Марта Костюк встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 15:30 мск. Векич — Костюк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Донна Векич

Ещё перед жеребьевкой основной сетки турнира было понятно, что Векич на грунте крайне опасна и точно сможет пройти первый раунд «Ролан Гаррос».

Так оно и случилось, поскольку на больших стартах хорватка максимально концентрирована и выдает свой максимум с первых же розыгрышей.

Однако в поединке против Цуренко ей откровенно повезло, так как при равной игре соперница почувствовала недомогание и снялась с игры.

Сейчас хорватке предстоит сыграть против ещё одной украинской спортсменки, коей оказалась Марта Костюк.

Марта Костюк

С каждым годом Костюк продолжает прогрессировать, поскольку её возраст к этому располагает. Марат умеет впитывать вновь получаемую информацию, поэтому её игра эволюционирует от турнира к турниру.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

На данный момент она располагается на 20 месте женского рейтинга, но при этом у неё на постоянной основе возникают сложности с теннисистками, которые стоят заметно ниже в табеле о рангах.

В первом круге у неё получилась сложная игра против бразильянки Пигосси, но в третьем круге украинка дожала Лауру.

С Векич предвидится куда более сложная игра, которая может растянуться на куда больше игрового времени, нежели матч первого круга.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинскую теннисистку в этом поединке: победа Векич — 2.53, победа Костюк — 1.53.

Прогноз: Векич не является фавориткой поединка. но победу одержать е вполне по силам.

Ставка: П1 за 1.79.

Альтернативный прогноз: Будет упорный трехсетовый матч

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41.