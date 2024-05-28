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    Соболенко с легкостью сможет выйти во второй круг?

    Андреева — Соболенко. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» 28 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против россиянки Эрики Андреевой в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 16:30 мск. Андреева — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 28 Мая 2024 года

    Эрика Андреева (Россия)

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •  Эрика Андреева (Россия) 16:30 Арина Соболенко

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
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    Андреева

    Для 19-летней теннисистки Эрики Андреевой это будет третий турнир серии Большого шлема. Юная спортсменка дебютировала на US Open в 2022 году, а в прошлом теннисном сезоне сыграла на «Ролан Гаррос». Дальше одного круга спортсменка не проходила.

    Место в основной сетке «Ролан Гаррос» этого сезона Андреева заняла после того, как с турнира снялась 91-я ракетка мира Янина Викмайер.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    На последнем рейтинговом турнире в Страсбурге Андреева успешно преодолела квалификацию, обыграв французских теннисисток Жакмо (6:3, 6:4) и Паке (6:3, 7:5). Однако в 1/16 финала турнира Андреева оступилась в матче против Ферро (2:6, 2:6).

    На данный момент Эрика Андреева занимает 100 место в рейтинге WTA.

    Соболенко

    Арина Соболенко — вторая ракетка мира, белорусская теннисистка уступает лидерство Иге Швентек из Польши. Перед стартом на «Ролан Гаррос» обе спортсменки сохранили свои места в рейтинге WTA.

    Соболенко и Швентек 10 дней назад (18 мая) играли в финале римского турнира. В той встрече белорусская теннисистка уступила польской сопернице с счётом (2:6, 3:6).

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    Арина Соболенко — опытная теннисистска, за её плечами победа на Australian Open, выход в финал US Open и учатие в полуфиналах Ролан Гаррос и Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.02, победу Андреевой букмекеры предлагают за 14.00.

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    Прогноз: Арина Соболенко не должна столкнуться с проблемой в предстоящей игре. Белорусская теннисистка если сопернице поиграть, то отаст ей максимум три-четыре гейма.

    Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой по геймам (-7) с коэффициентом 1.85.

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    Андреева — Соболенко. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против россиянки Эрики Андреевой в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Андреева — Соболенко с коэффициентом 1.85.
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