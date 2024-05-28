Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против россиянки Эрики Андреевой в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 16:30 мск. Андреева — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Андреева

Для 19-летней теннисистки Эрики Андреевой это будет третий турнир серии Большого шлема. Юная спортсменка дебютировала на US Open в 2022 году, а в прошлом теннисном сезоне сыграла на «Ролан Гаррос». Дальше одного круга спортсменка не проходила.

Место в основной сетке «Ролан Гаррос» этого сезона Андреева заняла после того, как с турнира снялась 91-я ракетка мира Янина Викмайер.

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На последнем рейтинговом турнире в Страсбурге Андреева успешно преодолела квалификацию, обыграв французских теннисисток Жакмо (6:3, 6:4) и Паке (6:3, 7:5). Однако в 1/16 финала турнира Андреева оступилась в матче против Ферро (2:6, 2:6).

На данный момент Эрика Андреева занимает 100 место в рейтинге WTA.

Соболенко

Арина Соболенко — вторая ракетка мира, белорусская теннисистка уступает лидерство Иге Швентек из Польши. Перед стартом на «Ролан Гаррос» обе спортсменки сохранили свои места в рейтинге WTA.

Соболенко и Швентек 10 дней назад (18 мая) играли в финале римского турнира. В той встрече белорусская теннисистка уступила польской сопернице с счётом (2:6, 3:6).

Арина Соболенко — опытная теннисистска, за её плечами победа на Australian Open, выход в финал US Open и учатие в полуфиналах Ролан Гаррос и Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.02, победу Андреевой букмекеры предлагают за 14.00.

Прогноз: Арина Соболенко не должна столкнуться с проблемой в предстоящей игре. Белорусская теннисистка если сопернице поиграть, то отаст ей максимум три-четыре гейма.

Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой по геймам (-7) с коэффициентом 1.85.