Чилиец Алехандро Табило сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 15:30 мск. Табило — Бергс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Табило

В это трудно поверить, но Алехандро впервые сыграет в основной сетке французского мэйджора.

Ранее чилиец безуспешно пытался пройти квалификацию в Париже в 2021-м и 2023-м году.

На этот раз Табило отправился в столицу Франции в статусе 25-й ракетки мира. Впервые по-настоящему он заявил о себе в начале года, когда сенсационно выиграл титул в новозеландском Окленде.

В начале марта Табило добрался до финала в Сантьяго, а через полтора месяца — до полуфинала в Бухаресте.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Но его главным достижением пока что остается выход в полуфинал «Мастерса» в Риме. В третьем круге Табило снес с корта Новака Джоковича (6:2, 6:3), после чего обыграл Карена Хачанова и Чжичжэня Чжана. В шаге от финала его с трудом остановил Александр Зверев.

Бергс

Для Зизу это тоже будет дебют на уровне основной сетки «Ролан Гаррос».

В отличие от Табило, бельгийцу пришлось участвовать в квалификации. В решающем раунде от выиграл у француза Матиаса Бурга.

Выход Бергса в основу не стал сюрпризом, несмотря на то, что он никак не может пробиться в топ-100. Сейчас он занимает в рейтинге 102-е место.

В апреле Зизу выиграл грунтовый «челленджер» в Таллахасси, еще на одном — в Сарасоте — он дошел до финала.

Но больше всего запомнилось противостояние Бергса с Рафой Надалем на «Мастерсе» в Риме. Бергс проиграл, но выглядел очень достойно — 6:4, 3:6, 4:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 1.41, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: скорее всего, Алехандро выиграет, но этот матч вряд ли покажется ему легкой прогулкой. Зизу способен понервировать соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Табило + тотал сетов больше 3,5 за 2.30.