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    Сможет ли Табило обыграть Бергса?

    Табило — Бергс. Ставка (к. 2.30) и прогноз на «Ролан Гаррос» 26 мая 2024 года

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    Алехандро Табило
    Чилиец Алехандро Табило сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 15:30 мск. Табило — Бергс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2024 года

    Алехандро Табило

  • Чили
    •  Алехандро Табило 15:30 Зизу Бергс (Бельгия)

    Зизу Бергс (Бельгия)

  • Ролан Гаррос. Мужчины
    •

    Табило

    В это трудно поверить, но Алехандро впервые сыграет в основной сетке французского мэйджора.

    Ранее чилиец безуспешно пытался пройти квалификацию в Париже в 2021-м и 2023-м году.

    На этот раз Табило отправился в столицу Франции в статусе 25-й ракетки мира. Впервые по-настоящему он заявил о себе в начале года, когда сенсационно выиграл титул в новозеландском Окленде.

    В начале марта Табило добрался до финала в Сантьяго, а через полтора месяца — до полуфинала в Бухаресте.

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    Но его главным достижением пока что остается выход в полуфинал «Мастерса» в Риме. В третьем круге Табило снес с корта Новака Джоковича (6:2, 6:3), после чего обыграл Карена Хачанова и Чжичжэня Чжана. В шаге от финала его с трудом остановил Александр Зверев.

    Бергс

    Для Зизу это тоже будет дебют на уровне основной сетки «Ролан Гаррос».

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    • В отличие от Табило, бельгийцу пришлось участвовать в квалификации. В решающем раунде от выиграл у француза Матиаса Бурга.

    Выход Бергса в основу не стал сюрпризом, несмотря на то, что он никак не может пробиться в топ-100. Сейчас он занимает в рейтинге 102-е место.

    В апреле Зизу выиграл грунтовый «челленджер» в Таллахасси, еще на одном — в Сарасоте — он дошел до финала.

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    Но больше всего запомнилось противостояние Бергса с Рафой Надалем на «Мастерсе» в Риме. Бергс проиграл, но выглядел очень достойно — 6:4, 3:6, 4:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 1.41, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.72.

    Прогноз: скорее всего, Алехандро выиграет, но этот матч вряд ли покажется ему легкой прогулкой. Зизу способен понервировать соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Табило + тотал сетов больше 3,5 за 2.30.

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    Табило — Бергс. Чилиец Алехандро Табило сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Табило — Бергс с коэффициентом 2.30.
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