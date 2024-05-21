Коболли
Флавио на старте турнира одержал уверенную победу над Асланом Карацевым.
Россиянин неплохо держался в первом сете, который продолжался почти час, но вторую партию отдал почти без борьбы — 7:5, 6:1.
В принципе, ничего удивительного в этом результате нет. Во-первых, Коболли действительно серьезный соперник, который в конце апреля обыграл чилийцев Николаса Харри и Алехандро Табило, недавно вовсю шумевших в Риме.
Ну и второй момент — Карацев пока далек от своей лучшей формы. Первые месяцы после травмы будут для него очень сложными.
Но также отметим, что в этом году Коболли до сих пор смог выиграть больше одного матча на груне только на «Мастерсе» в Риме.
Шелтон
Бен тем временем в начале апреля выиграл турнир в Хьюстоне и взял первый в карьере титул на грунте.
Правда, следующие несколько турниров на этом покрытии американец провел не очень удачно.
На «тысячнике» в Мадриде Шелтон после разгромной победы над Томашем Махачем уступил Александру Бублику (6:3, 6:7, 4:6).
На «Мастерсе» в Риме 21-летний Шелтон одержал волевую победу над Павлом Котовым, после чего проиграл китайцу Чжичжэню Чжану со счетом 2:6, 4:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.19, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.68.
Прогноз: очевидно, что в плане исхода здесь сложно что-то сказать. Бен вполне способен обыграть итальянца. Но то же самое можно сказать и про Флавио, которому по силам остановить американца. В общем, исходы здесь лучше не трогать.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.