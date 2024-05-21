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    Шелтону и Коболли понадобится третий сет?

    Коболли — Шелтон. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Женеве 21 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 19:00 мск. Коболли — Шелтон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коболли

    Флавио на старте турнира одержал уверенную победу над Асланом Карацевым.

    Россиянин неплохо держался в первом сете, который продолжался почти час, но вторую партию отдал почти без борьбы — 7:5, 6:1.

    В принципе, ничего удивительного в этом результате нет. Во-первых, Коболли действительно серьезный соперник, который в конце апреля обыграл чилийцев Николаса Харри и Алехандро Табило, недавно вовсю шумевших в Риме.

    Ну и второй момент — Карацев пока далек от своей лучшей формы. Первые месяцы после травмы будут для него очень сложными.

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    Но также отметим, что в этом году Коболли до сих пор смог выиграть больше одного матча на груне только на «Мастерсе» в Риме.

    Шелтон

    Бен тем временем в начале апреля выиграл турнир в Хьюстоне и взял первый в карьере титул на грунте.

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    • Правда, следующие несколько турниров на этом покрытии американец провел не очень удачно.

    На «тысячнике» в Мадриде Шелтон после разгромной победы над Томашем Махачем уступил Александру Бублику (6:3, 6:7, 4:6).

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    На «Мастерсе» в Риме 21-летний Шелтон одержал волевую победу над Павлом Котовым, после чего проиграл китайцу Чжичжэню Чжану со счетом 2:6, 4:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.19, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: очевидно, что в плане исхода здесь сложно что-то сказать. Бен вполне способен обыграть итальянца. Но то же самое можно сказать и про Флавио, которому по силам остановить американца. В общем, исходы здесь лучше не трогать.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    Коболли — Шелтон. Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Коболли — Шелтон с коэффициентом 2.27.
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