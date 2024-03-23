Россиянин Карен Хачанов сыграет против серба Ласло Дьере во втором круге «Мастерса» Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Дьере — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дьере

У Ласло первые месяцы сезона получились скомканными, из-за травмы он до сих пор провел лишь восемь матчей.

В январе сербский теннисист проиграл на старте турнира в Гонконге и на Открытом чемпионате Австралии.

В феврале Дьере неудачно выступил на грунтовых турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро, после чего решил сделать перерыв вплоть до текущей недели.

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В Майами 28-летний Дьере начал с победы над представителем Гонконга Колменом Вонгом — 7:5, 7:6. Не очень убедительно, но от него сейчас, по всей видимости, и не стоит ждать чего-то серьезного.

Хачанов

Карен в прошлом месяце выиграл титул в Дохе, но недавние турниры получились для него не самыми удачными.

На «тысячние» в Индиан-Уэллс Хачанов уже в первом матче сенсационно проиграл бразильцу Тьяго Сейботу-Уайлду (1:6, 5:7).

После матча россиянин признался, что ему просто не нравится играть на турнире в небольшом калифорнийском городке: здесь и мячи плохие, и корт, и даже воздух.

Перед этим Хачанов не смог пройти второй круг в Дубае, проиграв чеху Иржи Легечке (7:6, 6:7, 4:6).

Но также стоит отметить, что в прошлом году Карен дошел в Майами до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дьере в этом матче можно поставить за 4.45, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: Карен ни разу не проигрывал в трех предыдущих матчах против серба. Интересно, что он побеждал Ласло на всех покрытиях. Скорее всего, в предстоящем матче россиянин воспользуется тем, что соперник пока не в оптимальной форме.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов меньше 23,5 за 1.88.