Россиянин Павел Котов сыграет против чилийца Алехандро Табило в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Котов — Табило: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Котов

Павел отправился в Штаты после очень болезненного поражения на турнире в Дубае.

Россиянин проиграл в первом раунде Себастьяну Корде со счетом 6:0, 6:2. Весь этот ужас продолжался лишь 55 минут.

Сложно сказать, что произошло, но американец в следующем матче обыграл Ботика ван де Зандшульпа за 45 минут — 6:0, 6:1.

В общем, это один из тех случаев, когда соперник действительно был в огне, Котову в этом плане банально не повезло.

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К слову, это пока единственный случай в сезоне, когда Котов не смог пройти первый круг.

Табило

Алехандро тем временем на прошлой неделе остановился в шаге от победы на домашнем турнире в Сантьяго.

Чилиец проиграл в финале аргентинцу Себастьяну Баэсу (6:3, 0:6, 4:6), который после этого победы дебютировал в топ-20.

Интересно, что перед этим Табило не лучшим образом выступил в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро, выиграв в общей сложности лишь один матч.

Ну а теперь самое интересное: в январе Табило стал победителем турнира в новозеландском Окленде. Там он выиграл у Борны Гойо, Ботика ван де Зандшульпа, Артура Фиса и Таро Даниэля. То есть на харде этот парень тоже отлично играет.

Прошлогодний результат Алехандро в Индиан-Уэллс тоже указывает на то, что Котова ждет сложный матч. В марте 2023-го он добрался здесь до четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.61, победу Табило букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: с учетом недавних матчей логично предположить, что у Павла снова могут возникнуть проблемы. Чилиец, как ни странно, порой очень убедительно играет на харде.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.