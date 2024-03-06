Котов
Павел отправился в Штаты после очень болезненного поражения на турнире в Дубае.
Россиянин проиграл в первом раунде Себастьяну Корде со счетом 6:0, 6:2. Весь этот ужас продолжался лишь 55 минут.
Сложно сказать, что произошло, но американец в следующем матче обыграл Ботика ван де Зандшульпа за 45 минут — 6:0, 6:1.
В общем, это один из тех случаев, когда соперник действительно был в огне, Котову в этом плане банально не повезло.
К слову, это пока единственный случай в сезоне, когда Котов не смог пройти первый круг.
Табило
Алехандро тем временем на прошлой неделе остановился в шаге от победы на домашнем турнире в Сантьяго.
Чилиец проиграл в финале аргентинцу Себастьяну Баэсу (6:3, 0:6, 4:6), который после этого победы дебютировал в топ-20.
Интересно, что перед этим Табило не лучшим образом выступил в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро, выиграв в общей сложности лишь один матч.
Ну а теперь самое интересное: в январе Табило стал победителем турнира в новозеландском Окленде. Там он выиграл у Борны Гойо, Ботика ван де Зандшульпа, Артура Фиса и Таро Даниэля. То есть на харде этот парень тоже отлично играет.
Прошлогодний результат Алехандро в Индиан-Уэллс тоже указывает на то, что Котова ждет сложный матч. В марте 2023-го он добрался здесь до четвертого круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.61, победу Табило букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: с учетом недавних матчей логично предположить, что у Павла снова могут возникнуть проблемы. Чилиец, как ни странно, порой очень убедительно играет на харде.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.