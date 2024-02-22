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    У Циципаса будут проблемы в игре с Вукичем?

    Вукич — Циципас. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Лос-Кабосе 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Вукич — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 22 февраля, начало — в 03:30 мск. Вукич — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Лос-Кабос. Мужчины 22 Февраля 2024 года

    Вукич

    Для Александра турнир начался с неожиданно очень сложного матча против Родриго Пачеко-Мендеса, о котором до сих пор слышали разве что эксперты.

    Опытный австралиец с трудом дожал 18-летнего мексиканца на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    Этот матч подтвердил, что Вукич, одержавший наконец-то первую победу в сезоне, находится не в лучшей форме.

    Ранее он не смог пройти первый круг в Брисбене, Окленде, на Открытом чемпионате Австралии и в Делрэй-Бич.

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    С учетом прошлого сезона серия поражений Вукича и вовсе составляла семь матчей.

    Циципас

    Для Стефаноса первые два месяца нового сезона превратились в сплошное разочарование.

    В январе грек дошел всего лишь до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии. В прошлом году он играл в финале мэйджора в Мельбурне.

    А в начале недели Циципас впервые с 2019 года выпал из топ-10. Интересно, что впервые в истории в десятке лучших мужского рейтинга не будет ни одного игрока с одноручным бэкхендом.

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    Циципас до сих пор провел лишь один матч после Australian Open. В начале февраля бывшая третья ракетка мира обыграл Мариуса Копыла в рамках Кубка Дэвиса.

    На этой неделе Циципас защищает титул в Лос-Кабосе и 250 рейтинговых очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 5.85, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.13.

    Прогноз: скорее всего, Стефанос постарается обойтись без драмы в предстоящем матче. Будет странно, если у грека возникнут проблемы в игре против соперника, который явно далек от своей оптимальной формы. И вообще, это очень важная неделя для Циципаса в психологическом плане.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.

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    Вукич — Циципас: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на теннис. У Циципаса будут проблемы в игре с Вукичем?
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