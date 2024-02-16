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    Синнер тоже проиграет Раоничу?

    Синнер — Раонич. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Роттердаме 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Раонич
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против канадца Милоша Раонича в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. Синнер — Раонич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    У Янника в предыдущем раунде получился непростой матч против Гаэля Монфиса, который, вопреки ожиданиям смог затащить главного фаворита турнира в третий сет — 6:3, 3:6, 6:3.

    Правда, в решающей партии итальянец снова напомнил о своем умении играть на максимуме возможностей в стрессовой ситуации.

    В третьем сете Синнер вообще ничего не позволил французу на приеме, в том числе благодаря высокому проценту точности первой подачи (81).

    Достаточно одного факта, чтобы понять, что Синнер находится в шикарной форме: он выиграл 29 матчей из последних 31.

    Кроме того, у Янника на этой неделе есть дополнительная мотивация. Итальянец поднимется в рейтинге на третье место, если выиграет турнир в Роттердаме.

    Раонич

    Милош тем временем сыграет в четвертьфинале турнира ATP впервые с ноября 2020 года.

    Сейчас можно однозначно сказать, что канадский теннисист проводит лучший турнир после возвращения в тур.

    Во втором круге Раонич на удивление уверенно разобрался с Александром Бубликом — 6:4, 6:4.

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    У представителя Казахстана практически не было шансов на приеме. Бывшая третья ракетка мира в течение всего матча отлично играл как на первой подаче, так и на второй.

    Очевидно, что Раонич наконец-то смог набрать оптимальную форме, в физическом плане он выглядит очень прилично.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что Синнер выйдет в полуфинал. На победу Раонича можно поставить за 7.70.

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    Вряд ли Милош остановит лучшего теннисиста этого сезона, но при этом очевидно, что итальянцу тоже будет нелегко на приеме. Скорее всего, в этом матче будет как минимум два затяжных сета.

    Ставка — победа Синнера + тотал геймов больше 20,5 за 1.88.

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    Синнер — Раонич: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на теннис. Синнер тоже проиграет Раоничу?
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