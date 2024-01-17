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    Рублев снова окажется на грани поражения?

    Юбэнкс — Рублев. Ставка (к. 2.24) и прогноз на Australian Open 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Юбэнкс — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 09:00 мск. Юбэнкс — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Юбэнкс

    Кристофер на удивление легко разобрался в первом раунде с Таро Даниэлем — 6:4, 6:2, 6:3.

    Японец на прошлой неделе добрался до финала в новозеландском Окленде, и, похоже, он просто не успел восстановиться к игре против американца.

    Юбэнксу в итоге хватило для победы меньше двух часов. Примечательно, что у соперника был лишь один брейк-пойнт, что тоже указывает на низкий уровень сопротивления.

    Для 35-й ракетки мира это был всего лишь второй матч в этом году. В начале января он проиграл Ботику ван де Зандшульпу на турнире в Окленде.

    В прошлом году Юбэнкс прорвался в топ-50 благодаря сенсационной победе на Мальорке и выходу в четвертьфинал Уимблдона. С тех пор, правда, он лишь однажды выигрывал больше одного матча.

    Рублев

    Перед началом турнира эксперты и болельщики, как обычно, рассуждали, сможет ли Андрей наконец-то дойти на мэйджоре до полуфинала.

    Но реальность такова, что россиянин с трудом преодолел стартовый раунд. Разговоры о четвертьфинале или о чем-то более серьезном теперь просто неуместны.

    Рублев одержал победу над Тьяго Сейботом Уайлдом — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6.

    В пятом сете Андрей уступал на тай-брейке со счетом 1:4, но в итоге кое-как отыгрался. Правда, там был еще один момент: как раз перед тай-брейком он не реализовал четыре матчбола.

    Все прогнозы на Australian Open

    Этот матч подтвердил, что у Рублева могут возникнуть серьезные проблемы даже против соперников, которые находятся за пределами топ-50.

    Прогноз и ставка

    На Юбэнкса в этом матче можно поставить за 6.30, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.12.

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    Может, на этот раз до пятого сета не дойдет, но в этом матче тоже будет как минимум одна дополнительная партия.

    Ставка — победа Рублева + тотал сетов больше 3,5 за 2.24.

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    Юбэнкс — Рублев: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на теннис. Рублев снова окажется на грани поражения?
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