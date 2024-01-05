Остапенко
Алена начал сезон с двух побед над довольно опасными соперницами, сразу же дав понять, что она отлично подготовилась к январской серии турниров.
В первом круге теннисистка из Латвии выиграла у итальянки Камилы Джорджи — 6:1, 6:4.
В следующем матче Остапенко одержала победу над бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой — 6:2, 4:6, 6:3.
В прошлом году Остапенко, занимающая в рейтинге 12-е место, выиграла больше двух матчей на пяти турнирах.
Азаренко
Виктория тем временем пока не отдала ни одного сета на этой неделе. Но у нее все-таки были попроще соперницы.
В первом матче сезона белорусская теннисистка одержала победу над россиянкой Анна Калинской — 6:1, 7:6.
Во втором раунде бывшая первая ракетка мира выиграла у француженки Клары Бюрель — 7:5, 6:2.
Как и в прошлом году, Азаренко неплохо начала сезон. В 2023-м она дошла до четвертьфинала в Аделаиде и до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что у теннисисток приблизительно равные шансы на победу в предстоящем матче. На Остапенко можно поставить за 1.98, а на Азаренко — за 1.83.
Очевидно, что один из тех случаев, когда лучше обойтись без ставок на исход. В этом плане здесь сложно давать какие-либо прогнозы.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.88.