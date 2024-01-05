Белоруска Виктория Азаренко сыграет против Алены Остапенко из Латвии в четвертьфинале турнира в Латвии. Матч пройдет 5 января, начало — в 04:00 мск. Остапенко — Азаренко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Остапенко

Алена начал сезон с двух побед над довольно опасными соперницами, сразу же дав понять, что она отлично подготовилась к январской серии турниров.

В первом круге теннисистка из Латвии выиграла у итальянки Камилы Джорджи — 6:1, 6:4.

В следующем матче Остапенко одержала победу над бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой — 6:2, 4:6, 6:3.

В прошлом году Остапенко, занимающая в рейтинге 12-е место, выиграла больше двух матчей на пяти турнирах.

Азаренко

Виктория тем временем пока не отдала ни одного сета на этой неделе. Но у нее все-таки были попроще соперницы.

В первом матче сезона белорусская теннисистка одержала победу над россиянкой Анна Калинской — 6:1, 7:6.

Во втором раунде бывшая первая ракетка мира выиграла у француженки Клары Бюрель — 7:5, 6:2.

Все прогнозы на теннис

Как и в прошлом году, Азаренко неплохо начала сезон. В 2023-м она дошла до четвертьфинала в Аделаиде и до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у теннисисток приблизительно равные шансы на победу в предстоящем матче. На Остапенко можно поставить за 1.98, а на Азаренко — за 1.83.

Очевидно, что один из тех случаев, когда лучше обойтись без ставок на исход. В этом плане здесь сложно давать какие-либо прогнозы.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.88.