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    Мирра Андреева обыграет Родионову с разгромным счетом?

    Родионова — Андреева. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Брисбене 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Родионова — Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против представительницы Австралии Арины Родионовой в третьем круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 4 января, начало — в 07:30 мск. Родионова — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Родионова

    Арина преподнесла уже две сенсации на этой неделе, при этом до сих пор не отдав ни сета.

    В первом круге представительница Австралии одержала уверенную победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:3, 6:2.

    В следующем матче 113-я ракетка мира выиграла у чемпионки Australian Open-2020 Софии Кенин — 7:5, 7:6.

    Примечательно, что в прошлом сезоне 34-летняя Родионова не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки WTA.

    Андреева

    Мирра тем временем подтвердила, что обращать внимание на ее возраст нет никакого смысла.

    В первом раунде 16-летняя теннисистка спокойно обыграла Диану Шнайдер — 6:2, 6:3.

    А во втором круге Андреева разгромила Людмилу Самсонову — 6:2, 6:1.

    Вряд ли у кого-то были сомнения, что Мирра заставит нервничать соотечественницу, но все равно было сложно предположить, что матч завершится с таким счетом.

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    Юная Андреева отдала Самсоновой на собственной подаче лишь 13 очков, тогда как сама реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Андреева спокойно выйдет в следующий раунд. Победу Родионовой букмекеры предлагают за 7.40.

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    Скорее всего, Мирра эффектно поставит точку в сказке соперницы, которая никогда не поднималась в рейтинге выше 112-го места.

    Ставка — победа Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 1.98.

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    Родионова — Андреева: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на теннис. Мирра Андреева обыграет Родионову с разгромным счетом?
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