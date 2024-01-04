Россиянка Мирра Андреева сыграет против представительницы Австралии Арины Родионовой в третьем круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 4 января, начало — в 07:30 мск. Родионова — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Родионова

Арина преподнесла уже две сенсации на этой неделе, при этом до сих пор не отдав ни сета.

В первом круге представительница Австралии одержала уверенную победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:3, 6:2.

В следующем матче 113-я ракетка мира выиграла у чемпионки Australian Open-2020 Софии Кенин — 7:5, 7:6.

Примечательно, что в прошлом сезоне 34-летняя Родионова не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки WTA.

Андреева

Мирра тем временем подтвердила, что обращать внимание на ее возраст нет никакого смысла.

В первом раунде 16-летняя теннисистка спокойно обыграла Диану Шнайдер — 6:2, 6:3.

А во втором круге Андреева разгромила Людмилу Самсонову — 6:2, 6:1.

Вряд ли у кого-то были сомнения, что Мирра заставит нервничать соотечественницу, но все равно было сложно предположить, что матч завершится с таким счетом.

Все прогнозы на теннис

Юная Андреева отдала Самсоновой на собственной подаче лишь 13 очков, тогда как сама реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Андреева спокойно выйдет в следующий раунд. Победу Родионовой букмекеры предлагают за 7.40.

Скорее всего, Мирра эффектно поставит точку в сказке соперницы, которая никогда не поднималась в рейтинге выше 112-го места.

Ставка — победа Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 1.98.