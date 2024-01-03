Россиянин Карен Хачанов сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 3 января, начало — в 13:00 мск. Руусувуори — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Руусувуори

Эмиль в первом раунде одержал волевую победу над Бенжаменом Бонзи — 6:7, 6:2, 6:1.

В первом сете француз действительно отлично сопротивлялся, а вот дальше финн просто задавил соперника.

Примечательно, что в этой игре у Руусувуори было 25 (!) брейк-пойнтов, восемь из которых он реализовал.

У Эмиля и в прошлом году периодически случались классные матчи, но в целом он очень нестабильно провел сезон-2023, по итогам которого выпал из топ-50.

Хачанов

Карен тем временем оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует в Гонконге сразу со второго раунда.

В прошлом году Хачанов не играл некоторое время из-за неприятной травмы спины, но под конец сезона ему все-таки удалось набрать оптимальную форму.

Более того, Карен даже смог взять первый за долгое время титул, выиграв турнир в китайском Чжухае.

Все прогнозы на теннис

В конце октября Хачанов выиграл два матча на турнире в Вене, а в начале ноября дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже.

Вполне вероятно, что бывшая восьмая ракетка мира готов показать свой лучший теннис в ходе январской серии турниров.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 2.32, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.61.

Карен выиграл оба предыдущих матча против финского теннисиста, при этом не отдав ни сета. Не факт, что на этот раз ему хватит двух партий, но мы все-таки склоняемся к тому, что россиянин выйдет в следующий раунд.

Ставка — победа Хачанова + тотал геймов больше 19,5 за 2.24.