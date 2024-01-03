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    Хачанов начнет сезон с победы над Руусувуори?

    Руусувуори — Хачанов. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Гонконге 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Руусувуори — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 3 января, начало — в 13:00 мск. Руусувуори — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Руусувуори

    Эмиль в первом раунде одержал волевую победу над Бенжаменом Бонзи — 6:7, 6:2, 6:1.

    В первом сете француз действительно отлично сопротивлялся, а вот дальше финн просто задавил соперника.

    Примечательно, что в этой игре у Руусувуори было 25 (!) брейк-пойнтов, восемь из которых он реализовал.

    У Эмиля и в прошлом году периодически случались классные матчи, но в целом он очень нестабильно провел сезон-2023, по итогам которого выпал из топ-50.

    Хачанов

    Карен тем временем оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует в Гонконге сразу со второго раунда.

    В прошлом году Хачанов не играл некоторое время из-за неприятной травмы спины, но под конец сезона ему все-таки удалось набрать оптимальную форму.

    Более того, Карен даже смог взять первый за долгое время титул, выиграв турнир в китайском Чжухае.

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    В конце октября Хачанов выиграл два матча на турнире в Вене, а в начале ноября дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже.

    Вполне вероятно, что бывшая восьмая ракетка мира готов показать свой лучший теннис в ходе январской серии турниров.

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче можно поставить за 2.32, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.61.

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    Карен выиграл оба предыдущих матча против финского теннисиста, при этом не отдав ни сета. Не факт, что на этот раз ему хватит двух партий, но мы все-таки склоняемся к тому, что россиянин выйдет в следующий раунд.

    Ставка — победа Хачанова + тотал геймов больше 19,5 за 2.24.

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    Руусувуори — Хачанов: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов начнет сезон с победы над Руусувуори?
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