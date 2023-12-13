Швейцарка Сюзан Бандекки сыграет против Нигины Абдураимовой в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 12:00 мск. Бандекки — Абдураимова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Бандекки

Сюзан пробилась в основную сетку через квалификацию. В единственном матче отбора она выиграла у француженки Тифани Леметр — 6:4, 6:4.

Швейцарка прервала серию из четырех поражений.

В начале ноября Бандекки уступила россиянке Марии Бондаренко в в полуфинале турнира в Монстире, после чего не выиграла ни одного матча в Ортизеи, Андорре и Анже.

В начале сезона Бандекки, занимающая сейчас в рейтинге 334-е место, дважды дошла до полуфинала на крытых кортах — в Порту и Жуэ-ле-Тур.

Абдураимова

Нигина на прошлой неделе дошла до полуфнала на 100-тысячнике в Дубае.

Теннисистка из Узбекистана выиграла у бывшей 12-й ракетки мира Сабины Лисицки, россиянки Екатерины Макаровой и болгарки Изабеллы Шиниковой, после чего ее остановила будущая чемпионка Анастасия Тихонова.

Перед этим Абдураимова выиграла два матча в Трнаве. В четвертьфинале 221-я ракетка мира уступила представительнице Австралии Арине Родионовой.

Все прогнозы на теннис

Свой лучший результат в этом году Нигина показала в конце апреля, когда выиграла турнир в португальском Оэйраше. В январе она дошла до финала в Пуне (Индия). Разумеется, в обоих случаях речь идет о турнирах на уровне ITF.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу. И на Бандекки, и на Абдураимову можно поставить за 1.90.

Вполне вероятно, что здесь соперницам будет недостаточно двух сетов. Ну или как минимум они проведут две затяжные партии.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.