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    Сможет ли Абдураимова выиграть у Бандекки?

    Бандекки — Абдураимова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Лиможе 13 декабря 2023 года

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    Нигина Абдураимова
    Швейцарка Сюзан Бандекки сыграет против Нигины Абдураимовой в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 12:00 мск. Бандекки — Абдураимова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Бандекки

    Сюзан пробилась в основную сетку через квалификацию. В единственном матче отбора она выиграла у француженки Тифани Леметр — 6:4, 6:4.

    Швейцарка прервала серию из четырех поражений.

    В начале ноября Бандекки уступила россиянке Марии Бондаренко в в полуфинале турнира в Монстире, после чего не выиграла ни одного матча в Ортизеи, Андорре и Анже.

    В начале сезона Бандекки, занимающая сейчас в рейтинге 334-е место, дважды дошла до полуфинала на крытых кортах — в Порту и Жуэ-ле-Тур.

    Абдураимова

    Нигина на прошлой неделе дошла до полуфнала на 100-тысячнике в Дубае.

    Теннисистка из Узбекистана выиграла у бывшей 12-й ракетки мира Сабины Лисицки, россиянки Екатерины Макаровой и болгарки Изабеллы Шиниковой, после чего ее остановила будущая чемпионка Анастасия Тихонова.

    Перед этим Абдураимова выиграла два матча в Трнаве. В четвертьфинале 221-я ракетка мира уступила представительнице Австралии Арине Родионовой.

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    Свой лучший результат в этом году Нигина показала в конце апреля, когда выиграла турнир в португальском Оэйраше. В январе она дошла до финала в Пуне (Индия). Разумеется, в обоих случаях речь идет о турнирах на уровне ITF.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу. И на Бандекки, и на Абдураимову можно поставить за 1.90.

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    Вполне вероятно, что здесь соперницам будет недостаточно двух сетов. Ну или как минимум они проведут две затяжные партии.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Бандекки — Абдураимова: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Абдураимова выиграть у Бандекки?
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