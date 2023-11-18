Серб Новак Джокович сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 18 ноября в Турине (Италия), начало — в 23:00 мск. Алькарас — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос все-таки вышел в плей-офф итогового, но все равно есть ощущение, что без везения тут не обошлось.

Начало недели было не самым приятным для молодого испанца. В первом матче он проиграл Александру Звереву (7:6, 3:6, 4:6).

Алькарасу очень повезло, что в его группе оказался Андрей Рублев, приехавший в Турин в ужасном психологическом состоянии. Матч против нервного россиянина получился максимально простым — 7:5, 6:2.

А в третьем туре Карлос обыграл Даниила Медведева (6:4, 6:4), который досрочно гарантировал себе участие в полуфинале. Кажется, россиянин сделал все, чтобы избежать встречи с Джоковичем.

Но Алькарас явно доволен собой. После матча с Медведевым он заявил, что играет на том же уровне, на котором был в первом половине сезоне. Так это или нет, покажет встреча с лучшим.

Джокович

Новак за выход в полуфинал должен благодарить Янника Синнера, который в заключительном туре группового этапа обыграл Хольгера Руне.

В случае поражения итальянца Джокович занял бы только третье место. И это было бы максимально несправедливо с учетом того, как он провел три предыдущих матчах.

На старте турнира Ноле одержал победу над Руне (7:6, 6:7, 6:3). Во втором туре лучший теннисист мира уступил Синнеру на решающем тай-брейке, а в третьем обыграл Хуберта Хуркача, заменившего Стефаноса Циципаса, эгоизм которого едва не стоил Новаку места в полуфинале.

Все прогнозы на теннис

На этой неделе Новак провел на корте уже больше восьми часов, но в его случае это вряд ли проблема. В 36 лет он продолжает удивлять выносливостью

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 2.22, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.66.

Противостояние Новака и Карлоса стало главной темой мужского сезона. В середине июля испанец сделал почти невозможное, обыграв серба в финале Уимблдона. Через месяц Джокович победил 20-летнего соперника в решающем матче на «Мастерсе» в Цинциннати.

Ну и ни для кого не секрет, что Ноле надеялся наказать Карлоса в финале US Open, но испанец туда так и не дошел.

Победа в Цинциннати это, конечно, хорошо, но Джоковичу этого явно мало. Ему важно обыграть Алькараса на более статусном турнире. Злой и максимально мотивированный Новак редко не достигает цели.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-2,0) за 1.99.