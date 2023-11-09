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    Котов выйдет в полуфинал на втором турнире подряд?

    Фучович — Котов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Софии 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против венгра Мартона Фучовича в четвертьфинале турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 9 ноября, начало — в 20:30 мск. Фучович — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. София. Мужчины 09 Ноября 2023 года

    Фучович

    Мартон в предыдущем раунде одержал волевую победу над австрийцем Юрием Родиновым.

    Как и ожидалось, венгру понадобился третий сет — 3:6, 6:4, 6:1. Но ключевым оказался второй — там у соперника были неплохие шансы завершить матч в свою пользу.

    В первом круге Фучович выиграл у француза Теренса Атмана (7:6, 6:3), которому ранее уступил на «челленджере» в Испании.

    Ранее в этом сезоне Фучович выигрывал больше двух матчей только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и на травяном турнире в Штутгарте.

    Котов

    Павел тем временем оказался в четвертьфинале не без везения. Себастьян Баэс, против которого он играл во втором круге, не смог завершить матч из-за травмы.

    Россиянин с треском проиграл первый сет, позволил сопернику сделать брейк в начале второго, но аргентинцу в итоге не повезло.

    Котов дожал соперника на тай-брейке второй партии, после чего Баэс снялся, но очевидно, что в оптимальном состоянии он полностью переигрывал оппонента.

    Все прогнозы на теннис

    Так или иначе, а Котов дошел до четвертьфинала на втором турнире ATP подряд. В прошлом месяце он проиграл французу Гаэлю Монфису в финале турнира в Стокгольме.

    Прогноз и ставка

    На Фучовича в этом матче можно поставить за 1.48, победу Котова букмекеры предлагают за 2.65.

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    Павлу было очень тяжело в матче с Баэсом, но это совершенно не значит, что он сто процентов проиграет венгру.

    Котов порой демонстрирует очень солидный теннис, просто пока ему не удается делать это не регулярной основе.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Фучович — Котов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на теннис. Котов выйдет в полуфинал на втором турнире подряд?
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