Россиянин Павел Котов сыграет против венгра Мартона Фучовича в четвертьфинале турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 9 ноября, начало — в 20:30 мск. Фучович — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фучович

Мартон в предыдущем раунде одержал волевую победу над австрийцем Юрием Родиновым.

Как и ожидалось, венгру понадобился третий сет — 3:6, 6:4, 6:1. Но ключевым оказался второй — там у соперника были неплохие шансы завершить матч в свою пользу.

В первом круге Фучович выиграл у француза Теренса Атмана (7:6, 6:3), которому ранее уступил на «челленджере» в Испании.

Ранее в этом сезоне Фучович выигрывал больше двух матчей только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и на травяном турнире в Штутгарте.

Котов

Павел тем временем оказался в четвертьфинале не без везения. Себастьян Баэс, против которого он играл во втором круге, не смог завершить матч из-за травмы.

Россиянин с треском проиграл первый сет, позволил сопернику сделать брейк в начале второго, но аргентинцу в итоге не повезло.

Котов дожал соперника на тай-брейке второй партии, после чего Баэс снялся, но очевидно, что в оптимальном состоянии он полностью переигрывал оппонента.

Все прогнозы на теннис

Так или иначе, а Котов дошел до четвертьфинала на втором турнире ATP подряд. В прошлом месяце он проиграл французу Гаэлю Монфису в финале турнира в Стокгольме.

Прогноз и ставка

На Фучовича в этом матче можно поставить за 1.48, победу Котова букмекеры предлагают за 2.65.

Павлу было очень тяжело в матче с Баэсом, но это совершенно не значит, что он сто процентов проиграет венгру.

Котов порой демонстрирует очень солидный теннис, просто пока ему не удается делать это не регулярной основе.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.