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    Джокович обыграет Димитрова и возьмет очередной титул?

    Джокович — Димитров. Ставка (к. 2.13) и прогноз на финал «Мастерса» в Париже 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Димитров
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против болгарина Григора Димитрова в финале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:00 мск. Джокович — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Новак в очередной раз добрался до финала на первом же турнире после довольно продолжительного перерыва.

    Кому-то нужна постоянная игровая практика, а в случае с Ноле самое главное — физическое состояние, и с этим у него по-прежнему все в порядке.

    На этой неделе серб провел на корте в общей сложности уже десять часов. И это в 36 лет, если что.

    В субботу у Джоковича была настоящая битва против Андрея Рублева — 5:7, 7:6, 7:5. Матч подтвердил, что этой осенью россиянин показывает лучший теннис в карьере.

    Но Новак тоже впечатлил, особенно это касается третьего сета — там у соперника вообще не было шансов на приеме.

    Победная серия Джоковича составляет уже 17 матчей. Он до сих пор ни разу не проигрывал после Уимблдона.

    Димитров

    Григор тем временем дошел до финала на «Мастерсе» впервые с 2017 года.

    Эта неделя стала абсолютно лучшей для болгарина в текущем сезоне. Достаточно посмотреть на список соперников, которых ему уже удалось обыграть в столице Франции.

    После победы над Лоренцо Музетти в первом круге Димитров остановил Даниила Медведева, Александра Бублика, Хуберта Хуркача и Стефаноса Циципаса.

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    В матче против грека бывшая третья ракетка мира так ни разу и не отдал ни одного гейма на собственной подаче. Небольшой сбой случился только на тай-брейке второго сета.

    С такой игрой Григор точно не затерялся бы на Итоговом турнире, но его там, к сожалению, не будет.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.32, победу Димитрова букмекеры предлагают за 4.05.

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    Просто факт: Новак выиграл 11 из 12-ти матчей против Григора. В этом году болгарин предпринял безуспешные попытки остановить Новака на Australian Open и на «Мастерсе» в Риме. Правда, во втором случае Димитрову удалось взять сет.

    Возможно, в предстоящем финале тоже понадобится дополнительная партия, но в исходе нет ни малейших сомнений — Джокович заберет очередной титул.

    Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 20,5 за 2.13.

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    Джокович — Димитров: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на теннис. Джокович обыграет Димитрова и возьмет очередной титул?
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