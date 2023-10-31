Американка Кори Гауфф сыграет против Онс Жабер из Туниса в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 31 октября в Канкуне (Мексика), начало — в 02:30 мск. Гауфф — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гауфф

Кори стала главной звездой второй половины женского сезона, по итогам которого взлетела в рейтинге на третье место.

Через месяц после Уимблдона американка выиграла турнир в Вашингтоне, но самое интересное началось чуть позже.

В августе 19-летняя теннисистка взял титул на «тысячнике» в Цинциннати, а в начале сентября стала чемпионкой Открытого чемпионата США.

В финале американского мэйджора Гауфф совершила невероятный камбэк в матче против Арины Соболенко (2:6, 6:3, 6:2), которая просто громила ее в первом сете.

Также стоит отметить, что в Цинциннати Коко впервые в карьере выиграла у Иги Свентек (7:6, 3:6, 6:4).

Жабер

Онс в этом году постоянно страдала из-за различных проблем со здоровьем, но кое-что ей все-таки удалось сделать.

В середине июля теннисистка Туниса второй раз в карьере дошла до финала на Уимблдоне. Правда, в решающем матче она снова проиграла — на этот раз Маркете Вондроушовой.

На Открытом чемпионате США Жабер с трудом дошла до четвертого круга. Дальше ее не пустила китаянка Циньвэнь Чжэн (2:6, 4:6).

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Небольшим утешением стала победа на скромном турнире в Нинбо. Но там, конечно, был не тот уровень соперниц, чтобы можно было всерьез воспринимать этот успех.

Скорее, надо обратить внимание на то, что Жабер на крупном турнире в Пекине уже во втором круге проиграла украинке Марте Костюк (6:7, 1:6).

Прогноз и ставка

На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.49, победу Жабер букмекеры предлагают за 2.62.

Коко и Онс ни разу не встречались в этом году. Но ранее они успели провести между собой пять матчей. На данный момент счет в противостоянии 3-2 в пользу американки.

С учетом того, как Жабер играла во второй половине сезона, можно предположить, что в предстоящем матче у нее снова будут проблемы.

Ставка — победа Гауфф + тотал больше 18,5 за 2.19.