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    Сможет ли Гауфф обыграть Жабер?

    Гауфф — Жабер. Ставка (к. 2.19) и прогноз на Итоговый турнир WTA 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Жабер
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    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против Онс Жабер из Туниса в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 31 октября в Канкуне (Мексика), начало — в 02:30 мск. Гауфф — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гауфф

    Кори стала главной звездой второй половины женского сезона, по итогам которого взлетела в рейтинге на третье место.

    Через месяц после Уимблдона американка выиграла турнир в Вашингтоне, но самое интересное началось чуть позже.

    В августе 19-летняя теннисистка взял титул на «тысячнике» в Цинциннати, а в начале сентября стала чемпионкой Открытого чемпионата США.

    В финале американского мэйджора Гауфф совершила невероятный камбэк в матче против Арины Соболенко (2:6, 6:3, 6:2), которая просто громила ее в первом сете.

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    • Также стоит отметить, что в Цинциннати Коко впервые в карьере выиграла у Иги Свентек (7:6, 3:6, 6:4).

    Жабер

    Онс в этом году постоянно страдала из-за различных проблем со здоровьем, но кое-что ей все-таки удалось сделать.

    В середине июля теннисистка Туниса второй раз в карьере дошла до финала на Уимблдоне. Правда, в решающем матче она снова проиграла — на этот раз Маркете Вондроушовой.

    На Открытом чемпионате США Жабер с трудом дошла до четвертого круга. Дальше ее не пустила китаянка Циньвэнь Чжэн (2:6, 4:6).

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    Небольшим утешением стала победа на скромном турнире в Нинбо. Но там, конечно, был не тот уровень соперниц, чтобы можно было всерьез воспринимать этот успех.

    Скорее, надо обратить внимание на то, что Жабер на крупном турнире в Пекине уже во втором круге проиграла украинке Марте Костюк (6:7, 1:6).

    Прогноз и ставка

    На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.49, победу Жабер букмекеры предлагают за 2.62.

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    Коко и Онс ни разу не встречались в этом году. Но ранее они успели провести между собой пять матчей. На данный момент счет в противостоянии 3-2 в пользу американки.

    С учетом того, как Жабер играла во второй половине сезона, можно предположить, что в предстоящем матче у нее снова будут проблемы.

    Ставка — победа Гауфф + тотал больше 18,5 за 2.19.

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    Гауфф — Жабер: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гауфф обыграть Жабер?
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