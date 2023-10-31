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    Сможет ли Монфис взять реванш у Серундоло?

    Монфис — Серундоло. Ставка (к. 2.08) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Серундоло
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против аргентинца Франциско Серундоло в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 13:00 мск. Монфис — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 31 Октября 2023 года

    Монфис

    Гаэль заявился на парижский «Мастерс» по защищенному рейтингу, благодаря чему избежал участия в квалификации.

    На прошлой неделе француз выиграл один матч на турнире в Вене. После победы над немцем Даниэлем Альтмайером бывшая шестая ракетка мира уступил американцу Фрэнсису Тиафо (5:7, 6:1, 6:4).

    Но это поражение вряд ли сильно расстроило Монфиса, который за пару дней до визита в австрийскую столицу стал победителем турнира в Стокгольме.

    Даже в 37 лет Гаэль по-прежнему в порядке, и, судя по всему, этот титул убедил его задержаться в туре как минимум еще на сезон.

    Серундоло

    Франциско тем временем не лучшим образом проводит вторую половину сезона.

    После выхода в полуфинал в шведском Бостаде аргентинец только на турнире в Шанхае смог пройти дальше второго круга. На китайском «Мастерсе» он остановился в третьем раунде, проиграв Себастьяну Корде.

    Все прогнозы на теннис

    В Токио Серундоло неожиданно проиграл в первом круге Диего Шварцману, взяв при этом лишь пять геймов.

    На завершившемся в минувшее воскресенье турнире в Вене 21-я ракетка мира тоже уступил в стартовом матче — на этот раз итальянцу Лоренцо Сонего.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.43, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.83.

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    В прошлом году Гаэль уступил аргентинцу на «Мастерсе» в Майами, причем с неприятным счетом — 2:6, 3:6.

    Сейчас все указывает на то, что француз готов к реваншу.

    Ставка — победа Монфиса + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.

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    Монфис — Серундоло: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Монфис взять реванш у Серундоло?
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