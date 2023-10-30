Американец Томми Пол сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 21:30 мск. Пол — Гаске: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

У Томми, похоже, начался серьезный мандраж после того, как перед ним замаячила перспектива дебюта в топ-10.

Более того, американец мог бы замахнуться и на участие в Итоговом турнире. Но, похоже, он к этому пока не готов, прежде всего, в психологическом плане.

На прошлой неделе Пол проиграл хорвату Борне Гойо (3:6, 4:6) во втором круге турнира в Вене.

Еще одним разочарованием стало поражение от Бена Шелтона (6:7, 3:6) в четвертьфинале турнира в Токио.

На «Мастерсе» в Шанхае Пол прошел два раунда, после чего проиграл россиянину Андрею Рублеву.

Гаске

Ришар оказался в числе тех, кому организаторы предоставили wild card. Это позволило ему не участвовать в сложной квалификации.

Судя по недавним результатам, 37-летний француз конкретно устал под конец сезона.

После поражения от чеха Томаша Махача в полуфинале «челленджера» в Орлеане бывшая седьмая ракетка мира не выиграл ни одного матча в Шанхае, Антверпене и Бресте.

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Очевидно, что Гаске будет сложно удивить в предстоящем матче. Сейчас он явно не на том уровне.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 1.22, победу Гаске букмекеры предлагают за 4.30.

В прошлом году Томми проиграл Ришару на турнире в португальском Эшториле. Скорее всего, американец возьмет реванш. И не исключено, что здесь будет разгром.

Ставка — победа Пола с форой по геймам (-4,5) за 1.92.