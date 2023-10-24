Россиянин Андрей Рублев сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 24 октября, начало — в 15:00 мск. Попырин — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Попырин

Алексей на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на престижном турнире в Токио.

Австралиец провел в японской столице два классных матча. В первом ему удалось обыграть Карена Хачанова, а во втором — Кристиана Гарина.

Дальше было неожиданное поражение от Синтаро Мочизуки, который на тот момент занимал в рейтинге 215-е место.

Попырин, как и американец Тейлор Фриц, явно не ожидал такой прыти от молодого японца.

Также стоит обратить внимание на то, что перед этим Попырин не прошел первый круг на US Open и на турнирах в Астане и Шанхае.

Но позитивных моментов в этом сезоне у него тоже хватает. В конце июля Алексей взял титул в Умаге, вскоре после чего дошел до четвертьфинала в Цинциннати.

Рублев

Андрей на прошлой неделе восстанавливался после изнурительного, но в то же время успешного турнира в Шанхае.

Рублев дошел на китайском «Мастерсе» до финала, благодаря чему поднялся в рейтинге на пятое место.

В решающем матче российский теннисист проиграл поляку Хуберту Хуркачу на тай-брейке третьего сета.

Все прогнозы на теннис

Зато перед этим он выдал шикарную серию из пяти побед. На этом отрезке он не отдал ни сета, в том числе в матче с Григором Димитровым, который остановил Карлоса Алькараса.

Турнир в Вене очень важен в контексте борьбы за путевку на Итоговый турнир.

Прогноз и ставка

На Попырина в этом матче можно поставить за 4.75, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.19.

И все-таки в данном случае не так уж все однозначно. Россиянина ждет сложный матч против непростого соперника.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.05. Вполне вероятно, что Рублев дожмет австралийца только в третьем сете.