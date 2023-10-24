Попырин
Алексей на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на престижном турнире в Токио.
Австралиец провел в японской столице два классных матча. В первом ему удалось обыграть Карена Хачанова, а во втором — Кристиана Гарина.
Дальше было неожиданное поражение от Синтаро Мочизуки, который на тот момент занимал в рейтинге 215-е место.
Попырин, как и американец Тейлор Фриц, явно не ожидал такой прыти от молодого японца.
Также стоит обратить внимание на то, что перед этим Попырин не прошел первый круг на US Open и на турнирах в Астане и Шанхае.
Но позитивных моментов в этом сезоне у него тоже хватает. В конце июля Алексей взял титул в Умаге, вскоре после чего дошел до четвертьфинала в Цинциннати.
Рублев
Андрей на прошлой неделе восстанавливался после изнурительного, но в то же время успешного турнира в Шанхае.
Рублев дошел на китайском «Мастерсе» до финала, благодаря чему поднялся в рейтинге на пятое место.
В решающем матче российский теннисист проиграл поляку Хуберту Хуркачу на тай-брейке третьего сета.
Зато перед этим он выдал шикарную серию из пяти побед. На этом отрезке он не отдал ни сета, в том числе в матче с Григором Димитровым, который остановил Карлоса Алькараса.
Турнир в Вене очень важен в контексте борьбы за путевку на Итоговый турнир.
Прогноз и ставка
На Попырина в этом матче можно поставить за 4.75, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.19.
И все-таки в данном случае не так уж все однозначно. Россиянина ждет сложный матч против непростого соперника.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.05. Вполне вероятно, что Рублев дожмет австралийца только в третьем сете.