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    Бублик обыграет Фиса и возьмет второй титул в сезоне?

    Фис — Бублик. Ставка (к. 2.27) и прогноз на финал турнира в Антверпене 22 октября 2023 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Артура Фиса в финале турнир в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. Фис — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фис

    Артур Фис
    globallookpress.com

    Для кого-то выход Артура в финал стал сюрпризом, но на самом деле в этом нет ничего удивительного.

    Молодой француз поборется за второй титул в сезоне. В конце мая он выиграл турнир в Лионе, на котором тогда собрался очень солидный состав участников.

    И на этот раз Фис в очередной раз подтвердил, что у Франции, скорее всего, будет топ-теннисист.

    В полуфинале Артур одержал победу над Стефаносом Циципасом — 7:6, 7:6. Во второй партии 19-летний француз вел с брейком, но при счете 5:4 не смог подать на матч.

    Зато чуть позже стало ясно, что у парня крепкая нервная система — Фис идеально провел тай-брейк.

    Бублик

    Для Александра предстоящий финал тоже станет вторым в сезоне. Летом он сенсационно взял титул в Галле, вскоре после чего конкретно расслабился.

    Но в Антверпене представитель Казахстана пока ни разу не давал повод для критики.

    В четвертьфинале Бублик, как и ожидалось, уверенно разобрался с Максимилианом Мартерером — 6:4, 6:4.

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    Немец так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм. Бублик отлично играл на своей подаче. Например, на первом мяче он отдал лишь три очка.

    Прогноз и ставка

    На Фиса в этом матче можно поставить за 1.71, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.14.

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    Артур играет довольно мощно и агрессивно, чего стоит только его форхэнд. Скорее всего, у Бублика будут проблемы — столь сильных соперников на этой неделе у него еще не было, в то врем как Фис проявил себя в матче с Циципасом.

    Ставка — победа Фиса + тотал геймов больше 20,5 2.27.

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    Фис — Бублик: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на теннис. Бублик обыграет Фиса и возьмет второй титул в сезоне?
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