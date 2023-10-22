Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Артура Фиса в финале турнир в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. Фис — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фис

Артур Фис globallookpress.com

Для кого-то выход Артура в финал стал сюрпризом, но на самом деле в этом нет ничего удивительного.

Молодой француз поборется за второй титул в сезоне. В конце мая он выиграл турнир в Лионе, на котором тогда собрался очень солидный состав участников.

И на этот раз Фис в очередной раз подтвердил, что у Франции, скорее всего, будет топ-теннисист.

В полуфинале Артур одержал победу над Стефаносом Циципасом — 7:6, 7:6. Во второй партии 19-летний француз вел с брейком, но при счете 5:4 не смог подать на матч.

Зато чуть позже стало ясно, что у парня крепкая нервная система — Фис идеально провел тай-брейк.

Бублик

Для Александра предстоящий финал тоже станет вторым в сезоне. Летом он сенсационно взял титул в Галле, вскоре после чего конкретно расслабился.

Но в Антверпене представитель Казахстана пока ни разу не давал повод для критики.

В четвертьфинале Бублик, как и ожидалось, уверенно разобрался с Максимилианом Мартерером — 6:4, 6:4.

Все прогнозы на теннис

Немец так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм. Бублик отлично играл на своей подаче. Например, на первом мяче он отдал лишь три очка.

Прогноз и ставка

На Фиса в этом матче можно поставить за 1.71, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.14.

Артур играет довольно мощно и агрессивно, чего стоит только его форхэнд. Скорее всего, у Бублика будут проблемы — столь сильных соперников на этой неделе у него еще не было, в то врем как Фис проявил себя в матче с Циципасом.

Ставка — победа Фиса + тотал геймов больше 20,5 2.27.