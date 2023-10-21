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    Монфис выйдет в первый финал в сезоне?

    Дьере — Монфис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Стокгольме 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дьере — Монфис
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против серба Ласло Дьере в полуфинале турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:00 мск. Дьере — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Стокгольм. Мужчины 21 Октября 2023 года

    Дьере

    Ласло выиграл три матча подряд впервые после турнира в австрийском Кицбюэле.

    Серб начал турнир в Стокгольме с победы над шведом Лео Боргом — 6:3, 6:3.

    В следующем раунде Дьере выиграл у американца Джеффри Джона Вольфа. И здесь ему тоже хватило двух сетов — 7:5, 6:4.

    А вот в игре против Томаша Махача в четвертьфинале Ласло устроил камбэк — 5:7, 7:6, 6:4. Во втором сете он отыграл у чеха подачу на матч при счете 5:6.

    Монфис

    Это неделя стала очередным подтверждением, что Гаэлю нужно гнать от себя мысли о завершении карьеры.

    В оптимальной форме 37-летний француз по-прежнему демонстрирует шикарный теннис.

    В четвертьфинале Монфис одержал победу над Адрианом Маннарино, который проводит лучший сезон в карьере.

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    Правда, матч получился непростым, достаточно взглянуть на счет — 7:5, 7:6. В первом сете Гаэль потерял подачу, но сразу после этого сделал обратный брейк.

    Монфис впервые в сезоне дошел до полуфинала. В первой половине года бывшая шестая ракетка мира почти не играл из-за травм.

    Прогноз и ставка

    На Дьере в этом матче можно поставить за 2.56, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.51.

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    Скорее всего, француз и серб проведут как минимум два затяжных, нервных сета. На Монфиса в этой игре опасно ставить, несмотря на то, что он хорошо провел недавние матчи. Достаточно вспомнить, как Дьере играл против Новака Джоковича на US Open.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Дьере — Монфис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на теннис. Монфис выйдет в первый финал в сезоне?
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