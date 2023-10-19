Сафиуллин
Роман прошел первый раунд на четвертом турнире подряд, и после его недавних успехов это уже никого не удивляет.
В Стокгольме россиянин, как и ожидалось, начал с уверенной победы над Тьяго Сейботом Уайлдом — 6:3, 6:2.
Сафиуллин не отдал ни одного гейма на собственной подаче, но при этом все-таки стоит отметить, что у соперника было шесть брейк-пойнтов.
В общем, начало получилось многообещающим, этот матч подтвердил, что 26-летний теннисист, не так давно ворвавшийся в топ-50, находится в хорошей форме.
Маннарино
Адриан тем временем оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
В начале месяца француз выиграл один матч на «Мастерсе» в Шанхае. Во втором раунде его остановил Андрей Рублев, и это было довольно болезненное поражение — 3:6, 0:6.
Но Маннарино вряд ли сильно расстроился, потому что буквально за неделю до этого он стал победителем турнира в Астане, выиграв второй титул в сезоне.
Если что, Адриану уже 35 лет, но именно сейчас он вдруг начал показывать лучший теннис в карьере.
Прогноз и ставка
На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.66, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.21.
Француз не делает ничего необычного на корте, но многим почему-то очень неудобно играть против него.
Вполне вероятно, что у Романа будут проблемы в предстоящем матче.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.