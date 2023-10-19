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    Сможет ли Сафиуллин выиграть у Маннарино?

    Сафиуллин — Маннарино. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Стокгольме 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Маннарино
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 19 октября, начало — в 15:00 мск. Сафиуллин — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Стокгольм. Мужчины 19 Октября 2023 года
    Роман Сафиуллин (Россия)
  • Стокгольм. Мужчины
    •  Роман Сафиуллин (Россия) 15:00 Адриан Маннарино Адриан Маннарино
  • Франция
    •

    Сафиуллин

    Роман прошел первый раунд на четвертом турнире подряд, и после его недавних успехов это уже никого не удивляет.

    В Стокгольме россиянин, как и ожидалось, начал с уверенной победы над Тьяго Сейботом Уайлдом — 6:3, 6:2.

    Сафиуллин не отдал ни одного гейма на собственной подаче, но при этом все-таки стоит отметить, что у соперника было шесть брейк-пойнтов.

    В общем, начало получилось многообещающим, этот матч подтвердил, что 26-летний теннисист, не так давно ворвавшийся в топ-50, находится в хорошей форме.

    Маннарино

    Адриан тем временем оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    В начале месяца француз выиграл один матч на «Мастерсе» в Шанхае. Во втором раунде его остановил Андрей Рублев, и это было довольно болезненное поражение — 3:6, 0:6.

    Но Маннарино вряд ли сильно расстроился, потому что буквально за неделю до этого он стал победителем турнира в Астане, выиграв второй титул в сезоне.

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    Если что, Адриану уже 35 лет, но именно сейчас он вдруг начал показывать лучший теннис в карьере.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.66, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.21.

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    Француз не делает ничего необычного на корте, но многим почему-то очень неудобно играть против него.

    Вполне вероятно, что у Романа будут проблемы в предстоящем матче.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Сафиуллин — Маннарино: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин выиграть у Маннарино?
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