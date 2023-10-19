Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 19 октября, начало — в 15:00 мск. Сафиуллин — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман прошел первый раунд на четвертом турнире подряд, и после его недавних успехов это уже никого не удивляет.

В Стокгольме россиянин, как и ожидалось, начал с уверенной победы над Тьяго Сейботом Уайлдом — 6:3, 6:2.

Сафиуллин не отдал ни одного гейма на собственной подаче, но при этом все-таки стоит отметить, что у соперника было шесть брейк-пойнтов.

В общем, начало получилось многообещающим, этот матч подтвердил, что 26-летний теннисист, не так давно ворвавшийся в топ-50, находится в хорошей форме.

Маннарино

Адриан тем временем оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

В начале месяца француз выиграл один матч на «Мастерсе» в Шанхае. Во втором раунде его остановил Андрей Рублев, и это было довольно болезненное поражение — 3:6, 0:6.

Но Маннарино вряд ли сильно расстроился, потому что буквально за неделю до этого он стал победителем турнира в Астане, выиграв второй титул в сезоне.

Все прогнозы на теннис

Если что, Адриану уже 35 лет, но именно сейчас он вдруг начал показывать лучший теннис в карьере.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.66, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.21.

Француз не делает ничего необычного на корте, но многим почему-то очень неудобно играть против него.

Вполне вероятно, что у Романа будут проблемы в предстоящем матче.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.