Норвежец Каспер Рууд сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:00 мск. Рууд — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер в начале этой недели дошел до четвертьфинала на турнире в Пекине.

Норвежец явно рассчитывал на что-то большее, но на фоне недавних провалов это еще не самый худший результат.

Рууд не без труда выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа и аргентинца Томаса Этчеверри, после чего уступил Карлосу Алькарасу (4:6, 2:6).

Финалист «Ролан Гаррос»-2023 по-прежнему в топ-10, но есть вероятность, что по итогам сезона он покинет десятку лучших, если в ближайшее время не добьется чего-то серьезного.

Нисиока

Есихито, в отличие от Рууда, не попал в посев, из-за чего ему пришлось начинать с первого раунда.

Японец стартовал с победы над Даниэлем Альтмайером. Матч получился непростым, соперник дрогнул только на тай-брейке третьего сета — 6:4, 3:6, 7:6.

В Пекине Нисиока прошел только один раунд. После победы над Цзюньчэнем Шаном его спокойно остановил будущий победитель турнира Янник Синнер (2:6, 0:6).

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Разгромное поражение от итальянца не удивило. Нисиока приехал в столицу Китая буквально на следующий день после турнира в Чжухае, на котором ему удалось дойти до финала. Очевидно, что у него не было времени, чтобы хоть как-то восстановиться.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.43, победу Нисиоке букмекеры предлагают за 2.83.

Не так давно занимавший в рейтинге второе место Рууд стал чересчур непредсказуемым игроком. Поэтому в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

К слову, в прошлом году Нисиока выиграл у Рууда на турнире в Сеуле — 6:2, 3:6, 6:2.