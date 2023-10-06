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    У Рууда будут проблемы в игре с Нисиокой?

    Рууд — Нисиока. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 6 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Нисиока
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:00 мск. Рууд — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рууд

    Каспер в начале этой недели дошел до четвертьфинала на турнире в Пекине.

    Норвежец явно рассчитывал на что-то большее, но на фоне недавних провалов это еще не самый худший результат.

    Рууд не без труда выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа и аргентинца Томаса Этчеверри, после чего уступил Карлосу Алькарасу (4:6, 2:6).

    Финалист «Ролан Гаррос»-2023 по-прежнему в топ-10, но есть вероятность, что по итогам сезона он покинет десятку лучших, если в ближайшее время не добьется чего-то серьезного.

    Нисиока

    Есихито, в отличие от Рууда, не попал в посев, из-за чего ему пришлось начинать с первого раунда.

    Японец стартовал с победы над Даниэлем Альтмайером. Матч получился непростым, соперник дрогнул только на тай-брейке третьего сета — 6:4, 3:6, 7:6.

    В Пекине Нисиока прошел только один раунд. После победы над Цзюньчэнем Шаном его спокойно остановил будущий победитель турнира Янник Синнер (2:6, 0:6).

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    Разгромное поражение от итальянца не удивило. Нисиока приехал в столицу Китая буквально на следующий день после турнира в Чжухае, на котором ему удалось дойти до финала. Очевидно, что у него не было времени, чтобы хоть как-то восстановиться.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.43, победу Нисиоке букмекеры предлагают за 2.83.

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    Не так давно занимавший в рейтинге второе место Рууд стал чересчур непредсказуемым игроком. Поэтому в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    К слову, в прошлом году Нисиока выиграл у Рууда на турнире в Сеуле — 6:2, 3:6, 6:2.

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    Рууд — Нисиока: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на теннис. У Рууда будут проблемы в игре с Нисиокой?
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