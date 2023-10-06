Марожан
Фабиан в первом раунде на удивление уверенно разобрался с французом Артуром Риндеркнешем — 7:6, 6:2.
Венгерский теннисист напомнил, что его ни в коем случае нельзя недооценивать. Но Риндеркнеш, видимо, забыл, что в мае этот парень обыграл на турнире в Риме Карлоса Алькараса.
Правда, с тех пор у Марожана не было серьезных успехов на уровне основной сетки ATP.
Здесь можно вспомнить разве что выход во второй круг Открытого чемпионата США. Марожан дожал в пятом сете Ришара Гаске, после чего уступил еще одному представителю Франции Адриану Маннарино.
Де Минор
Алекс попал в посев, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.
На прошлой неделе австралийский теннисист не очень удачно выступил на турнире в Пекине.
Сначала Де Минор с трудом дожал Энди Маррея, который в третьем сете не реализовал несколько брейк-пойнтов, а потом уступил Даниилу Медведеву (6:7, 3:6).
Но, как известно, перед этим Де Минор выдал мощнейший отрезок, по итогам которого поднялся в рейтинге на 11-е место.
Алекс вполне может приятно удивить на этом турнире.
Прогноз и ставка
На Марожана в этом матче можно поставить за 5.20, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.16.
Вряд ли у хитрого австралийца будут серьезные матчи в предстоящем матче. На этот раз Марожана ждет серьезная проверка на прочность.
Ставка — победа Де Минора + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.