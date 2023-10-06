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    Сможет ли Марожан удивить Де Минора?

    Марожан — Де Минор. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 6 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Марожан — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:00 мск. Марожан — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марожан

    Фабиан в первом раунде на удивление уверенно разобрался с французом Артуром Риндеркнешем — 7:6, 6:2.

    Венгерский теннисист напомнил, что его ни в коем случае нельзя недооценивать. Но Риндеркнеш, видимо, забыл, что в мае этот парень обыграл на турнире в Риме Карлоса Алькараса.

    Правда, с тех пор у Марожана не было серьезных успехов на уровне основной сетки ATP.

    Здесь можно вспомнить разве что выход во второй круг Открытого чемпионата США. Марожан дожал в пятом сете Ришара Гаске, после чего уступил еще одному представителю Франции Адриану Маннарино.

    Де Минор

    Алекс попал в посев, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

    На прошлой неделе австралийский теннисист не очень удачно выступил на турнире в Пекине.

    Сначала Де Минор с трудом дожал Энди Маррея, который в третьем сете не реализовал несколько брейк-пойнтов, а потом уступил Даниилу Медведеву (6:7, 3:6).

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    Но, как известно, перед этим Де Минор выдал мощнейший отрезок, по итогам которого поднялся в рейтинге на 11-е место.

    Алекс вполне может приятно удивить на этом турнире.

    Прогноз и ставка

    На Марожана в этом матче можно поставить за 5.20, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.16.

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    Вряд ли у хитрого австралийца будут серьезные матчи в предстоящем матче. На этот раз Марожана ждет серьезная проверка на прочность.

    Ставка — победа Де Минора + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.

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    Марожан — Де Минор: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Марожан удивить Де Минора?
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