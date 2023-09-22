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    Азаренко воспользуется проблемами Гарсия?

    Азаренко — Гарсия. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 22 сентяря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Гарсия
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    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко сыграет против француженки Каролин Гарсия в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 00:00 мск. Азаренко — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гвадалахара. Женщины 22 Сентября 2023 года

    Азаренко

    Виктория второй год подряд дошла в Гвадалахаре до четвертьфинала. Но для того, чтобы защитить все очки, заработанные здесь в прошлом сезоне, ей надо пройти еще один раунд.

    В третьем круге белорусская теннисистка на удивление легко разобралась с Викторией Кудерметовой — 6:2, 6:1.

    Правда, несмотря на счет, матч продолжался около двух часов.

    Азаренко воспользовалась неуверенной игрой россиянки на подаче. Кудерметова чересчур часто помогала сопернице.

    Бывшая первая ракетка мира пока не проиграла ни одного сета на этой неделе. Перед этим она остановила Робин Монтгомери и Даяну Ястремскую.

    Гарсия

    Каролин попала в посев, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

    В первом матче француженка с трудом выиграла у белорусской теннисистки Александры Соснович — 4:6, 7:6, 6:4.

    Во второй партии Гарсия отыграла два матчбола на приеме при счете 5:6.

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    В следующем матче 11-я ракетка мира выиграла у американки Хэйли Батист — 7:5, 6:4.

    Примечательно, что перед этим турниром у Гарсия было шесть поражений в девяти матчах.

    Прогноз и ставка

    На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.50, победу Гарсия букмекеры предлагают за 2.59.

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    Каролин чересчур неуверенно играет в последнее время. Заметно, что у нее снова есть проблемы с психологией, чего не скажешь о белоруске, которая всегда уверена в собственных силах.

    Ставка — победа Азаренко + тотал геймов больше 19,5 за 2.27.

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    Азаренко — Гарсия: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на теннис. Азаренко воспользуется проблемами Гарсия?
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