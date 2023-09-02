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    Алькарас устроит еще один погром?

    Алькарас — Эванс. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Открытый чемпионат США 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Эванс
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против британца Дэна Эванса в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Алькарас — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 02 Сентября 2023 года
    Карлос Алькарас
  • Испания
    •  Карлос Алькарас 18:00 Даниэль Эванс Даниэль Эванс
  • Великобритания
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    Алькарас

    Карлос в ночь с четверга на пятницу провел первый полноценный матч на этой неделе.

    В первом раунде немец Доминик Кепфер сдался в середине второго сета, когда понял, что из-за повреждения точно не сможет заставить испанца хотя бы слегка занервничать.

    Ллойд Харрис сопротивлялся изо всех сил, но в итоге Алькарасу хватило трех сетов для выхода в следующий раунд — 6:3, 6:1, 7:6.

    Действующий чемпион американского мэйджора порой действительно демонстрировал невероятный уровень игры, от которого у соперника начинала кружиться голова.

    На данный момент Алькарас выглядит так же мощно, как и его главный конкурент — Новак Джокович.

    Эванс

    Дэн тем временем уже выполнил свою задачу-минимум на американском мэйджоре.

    Ранее британец лишь однажды смог пройти дальше третьего круга — два года назад он добрался до 1/8 финала.

    В первом круге Эванс выграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:2, 7:5.

    Дальше была волевая победа над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 1:6, 6:1, 6:3, 6:3.

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    В августе Эванс не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, но зато перед этим он стал победителем турнира в Вашингтоне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что у Алькараса не будет проблем в предстоящем матче. На Эванса можно поставить за 17.50.

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    Дэн ранее дважды безуспешно пытался остановить испанца. Весной Карлос обыграл британца в Барселоне со счетом 6:2, 6:2.

    Вполне вероятно, что новая встреча тоже завершится погромом.

    Ставка - победа Алькараса с форой по геймам (-9,5) за 2.13.

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    Алькарас — Эванс: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас устроит еще один погром?
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