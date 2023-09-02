Алькарас
Карлос в ночь с четверга на пятницу провел первый полноценный матч на этой неделе.
В первом раунде немец Доминик Кепфер сдался в середине второго сета, когда понял, что из-за повреждения точно не сможет заставить испанца хотя бы слегка занервничать.
Ллойд Харрис сопротивлялся изо всех сил, но в итоге Алькарасу хватило трех сетов для выхода в следующий раунд — 6:3, 6:1, 7:6.
Действующий чемпион американского мэйджора порой действительно демонстрировал невероятный уровень игры, от которого у соперника начинала кружиться голова.
На данный момент Алькарас выглядит так же мощно, как и его главный конкурент — Новак Джокович.
Эванс
Дэн тем временем уже выполнил свою задачу-минимум на американском мэйджоре.
Ранее британец лишь однажды смог пройти дальше третьего круга — два года назад он добрался до 1/8 финала.
В первом круге Эванс выграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:2, 7:5.
Дальше была волевая победа над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 1:6, 6:1, 6:3, 6:3.
В августе Эванс не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, но зато перед этим он стал победителем турнира в Вашингтоне.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что у Алькараса не будет проблем в предстоящем матче. На Эванса можно поставить за 17.50.
Дэн ранее дважды безуспешно пытался остановить испанца. Весной Карлос обыграл британца в Барселоне со счетом 6:2, 6:2.
Вполне вероятно, что новая встреча тоже завершится погромом.
Ставка - победа Алькараса с форой по геймам (-9,5) за 2.13.