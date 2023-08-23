Екатерина Александрова
Александрова на последних турнирах смотрится очень даже прилично. А вот в Кливленде она пока что провела всего лишь один матч против откровенно слабой румынки Тиг.
Однако четвертый круг относительно недавно завершившегося «Уимблдона» ещё свеж в памяти, поскольку игра против Соболенко получилась очень сильной.
Сейчас предстоит сыграть ещё с одной белоруской в лице Соснович и поспорить с ней за выход в четвертьфинал.
Если россиянка будет хорошо подавать и не затягивать розыгрыши, то шансы на выигрыш у неё будут более, чем приличные.
Александра Соснович
Не сказать, что по качеству игры Соснович в последнее время сдала, но результаты её тенниса значительно снизились.
Если проследить всю карьеру белоруски. То такое случается не первый раз, но больше всего она опасна тем, что в любой момент времени может начать играть просто превосходно.
В матче первого круга против Наварро она также не считалась фавориткой встречи. Однако смогла в трех сетах одолеть неприятную американку.
Сейчас белоруска также не фаворитка у букмекеров, но это совсем не значит, что она не может выиграть второй матч подряд.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.57, победа Соснович — 2.42.
Прогноз: Соснович может выиграть, хоть это будет и непросто сделать.
Ставка: П2 за 2.42.
Альтернативный прогноз: Матч будет упорным.
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.27.