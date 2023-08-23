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    Соснович имеет шансы на четвертьфинал?

    Александрова — Соснович. Ставка (к. 2.42) и прогноз на матч турнира в Кливленде 23 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Соснович
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    Александра Соснович
    Россиянка Екатерина Александрова и белоруска Александра Соснович встретятся во втором круге турнира в Кливленде. Матч пройдет 23 августа, начало — в 18:00 мск. Александрова — Соснович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Кливленд. Женщины 23 Августа 2023 года

    Екатерина Александрова

    Александрова на последних турнирах смотрится очень даже прилично. А вот в Кливленде она пока что провела всего лишь один матч против откровенно слабой румынки Тиг.

    Однако четвертый круг относительно недавно завершившегося «Уимблдона» ещё свеж в памяти, поскольку игра против Соболенко получилась очень сильной.

    Сейчас предстоит сыграть ещё с одной белоруской в лице Соснович и поспорить с ней за выход в четвертьфинал.

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    Если россиянка будет хорошо подавать и не затягивать розыгрыши, то шансы на выигрыш у неё будут более, чем приличные.

    Александра Соснович

    Не сказать, что по качеству игры Соснович в последнее время сдала, но результаты её тенниса значительно снизились.

    Если проследить всю карьеру белоруски. То такое случается не первый раз, но больше всего она опасна тем, что в любой момент времени может начать играть просто превосходно.

    В матче первого круга против Наварро она также не считалась фавориткой встречи. Однако смогла в трех сетах одолеть неприятную американку.

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    Сейчас белоруска также не фаворитка у букмекеров, но это совсем не значит, что она не может выиграть второй матч подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.57, победа Соснович — 2.42.

    Прогноз: Соснович может выиграть, хоть это будет и непросто сделать.

    Ставка: П2 за 2.42.

    Альтернативный прогноз: Матч будет упорным.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.27.

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    Александрова — Соснович: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на теннис. Соснович имеет шансы на четвертьфинал?
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