Россиянка Екатерина Александрова и белоруска Александра Соснович встретятся во втором круге турнира в Кливленде. Матч пройдет 23 августа, начало — в 18:00 мск. Александрова — Соснович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Екатерина Александрова

Александрова на последних турнирах смотрится очень даже прилично. А вот в Кливленде она пока что провела всего лишь один матч против откровенно слабой румынки Тиг.

Однако четвертый круг относительно недавно завершившегося «Уимблдона» ещё свеж в памяти, поскольку игра против Соболенко получилась очень сильной.

Сейчас предстоит сыграть ещё с одной белоруской в лице Соснович и поспорить с ней за выход в четвертьфинал.

Все прогнозы на теннис

Если россиянка будет хорошо подавать и не затягивать розыгрыши, то шансы на выигрыш у неё будут более, чем приличные.

Александра Соснович

Не сказать, что по качеству игры Соснович в последнее время сдала, но результаты её тенниса значительно снизились.

Если проследить всю карьеру белоруски. То такое случается не первый раз, но больше всего она опасна тем, что в любой момент времени может начать играть просто превосходно.

В матче первого круга против Наварро она также не считалась фавориткой встречи. Однако смогла в трех сетах одолеть неприятную американку.

Сейчас белоруска также не фаворитка у букмекеров, но это совсем не значит, что она не может выиграть второй матч подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.57, победа Соснович — 2.42.

Прогноз: Соснович может выиграть, хоть это будет и непросто сделать.

Ставка: П2 за 2.42.

Альтернативный прогноз: Матч будет упорным.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.27.