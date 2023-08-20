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    Сафиуллин обыграет Серундоло с разгромным счетом?

    Сафиуллин — Серундоло. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Серундоло
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:00 мск. Сафиуллин — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сафиуллин

    Роман после неожиданного успеха на Уимблдоне провел пока лишь один матч.

    Российский теннисист не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Цинциннати, сразу же проиграв Николасу Харри — 6:4, 3:6, 3:6.

    Результат, конечно, неприятный, однако это не повод для паники. Чилиец все-таки довольно серьезный соперник.

    Но Сафиуллин прекрасно понимает, что еще парочка таких неудач снова может ухудшить его положение в рейтинге.

    Серундоло

    Для Хуана-Мануэля предстоящий матч будет в каком-то смысле особенным.

    Дело в том, что аргентинец в этом году еще ни разу не играл на твердом покрытии. 50 из 52 сыгранных матчей в этом году он провел на грунте. Исключением до сих пор были лишь две игры на траве, в которых он, по сути, вообще ничего не показал.

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    В прошлом сезоне Серундоло тоже почти не играл на харде. Однако там у него был один успешный турнир. На «Мастерсе» в Майами 21-летний теннисист выиграл у Душана Лайовича и Кевина Андерсона.

    Но свой лучший теннис Серундоло демонстрирует, как правило, только на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.13, победу Серундоло букмекеры предлагают за 5.75.

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    В этой игре у Романа не должно быть проблем. Скорее всего, он спокойно обыграет аргентинца в двух сетах.

    Ставка — победа Сафиуллина с форой по геймам (-5,5) за 1.96.

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    Сафиуллин — Серундоло: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин обыграет Серундоло с разгромным счетом?
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