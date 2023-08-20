Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:00 мск. Сафиуллин — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман после неожиданного успеха на Уимблдоне провел пока лишь один матч.

Российский теннисист не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Цинциннати, сразу же проиграв Николасу Харри — 6:4, 3:6, 3:6.

Результат, конечно, неприятный, однако это не повод для паники. Чилиец все-таки довольно серьезный соперник.

Но Сафиуллин прекрасно понимает, что еще парочка таких неудач снова может ухудшить его положение в рейтинге.

Серундоло

Для Хуана-Мануэля предстоящий матч будет в каком-то смысле особенным.

Дело в том, что аргентинец в этом году еще ни разу не играл на твердом покрытии. 50 из 52 сыгранных матчей в этом году он провел на грунте. Исключением до сих пор были лишь две игры на траве, в которых он, по сути, вообще ничего не показал.

Все прогнозы на теннис

В прошлом сезоне Серундоло тоже почти не играл на харде. Однако там у него был один успешный турнир. На «Мастерсе» в Майами 21-летний теннисист выиграл у Душана Лайовича и Кевина Андерсона.

Но свой лучший теннис Серундоло демонстрирует, как правило, только на грунте.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.13, победу Серундоло букмекеры предлагают за 5.75.

В этой игре у Романа не должно быть проблем. Скорее всего, он спокойно обыграет аргентинца в двух сетах.

Ставка — победа Сафиуллина с форой по геймам (-5,5) за 1.96.