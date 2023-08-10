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    Раонич остановит обидчика Рублева?

    Макдональд — Раонич. Ставка (к. 2.03) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Раонич
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    Милош Раонич
    Канадец Милош Раонич сыграет против американца Маккензи Макдональда в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 10 августа, начало — в 19:30 мск. Макдональд — Раонич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Макдональд

    Маккензи стал автором одной из многочисленных сенсаций на этом турнире. Во втором раунде американец тормознул Андрея Рублева.

    Причем тормознул очень уверенно — 6:4, 6:3.

    В отличие от россиянина, который допустил невероятное количество ошибок, особенно на втором мяче, Макдональд играл гораздо «чище». В итоге Рублев не взял на приеме ни гейма.

    Маккензи пятый раз в текущем сезоне выиграл на харде не менее двух матчей.

    Раонич

    А Милош тем временем задавил своей подачей еще одного соперника. На этот раз досталось Таро Даниэлю.

    Но здесь удивляет другое. Раонич спокойно сделал несколько брейков и закрыл матч после второго сета — 6:4, 6:3.

    Японца, похоже, очень смутила «пушка» канадского теннисиста, особенно на первом мяче. Милош взял 90 процентов очков на первой подаче и 68 — на второй.

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    Раонич выиграл два матча подряд впервые после недавного возвращения в тур. Бывшая третья ракетка мира до этого не играл почти два года.

    Прогноз и ставка

    На Макдональда в этом матче можно поставить за 1.99, победу Раонича букмекеры предлагают за 1.82.

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    С таким стилем игры Милошу приходится бегать разве что в геймах на приеме, а на собственной подаче он просто врубает колотушку — соперникам только остается провожать мяч взглядом.

    У Раонича есть все шансы еще раз порадовать местную публику.

    Ставка — победа Раонича с форой по геймам (-1,5) за 2.03.

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    Макдональд — Раонич: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на теннис. Раонич остановит обидчика Рублева?
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