Макдональд
Маккензи стал автором одной из многочисленных сенсаций на этом турнире. Во втором раунде американец тормознул Андрея Рублева.
Причем тормознул очень уверенно — 6:4, 6:3.
В отличие от россиянина, который допустил невероятное количество ошибок, особенно на втором мяче, Макдональд играл гораздо «чище». В итоге Рублев не взял на приеме ни гейма.
Маккензи пятый раз в текущем сезоне выиграл на харде не менее двух матчей.
Раонич
А Милош тем временем задавил своей подачей еще одного соперника. На этот раз досталось Таро Даниэлю.
Но здесь удивляет другое. Раонич спокойно сделал несколько брейков и закрыл матч после второго сета — 6:4, 6:3.
Японца, похоже, очень смутила «пушка» канадского теннисиста, особенно на первом мяче. Милош взял 90 процентов очков на первой подаче и 68 — на второй.
Раонич выиграл два матча подряд впервые после недавного возвращения в тур. Бывшая третья ракетка мира до этого не играл почти два года.
Прогноз и ставка
На Макдональда в этом матче можно поставить за 1.99, победу Раонича букмекеры предлагают за 1.82.
С таким стилем игры Милошу приходится бегать разве что в геймах на приеме, а на собственной подаче он просто врубает колотушку — соперникам только остается провожать мяч взглядом.
У Раонича есть все шансы еще раз порадовать местную публику.
Ставка — победа Раонича с форой по геймам (-1,5) за 2.03.