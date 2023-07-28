Ига Свентек
Свентек на домашнем турнире может позволить играть себе в таком ритме, который ей самой максимально удобен.
Все равно она на голову сильнее своих соперниц по туру, а на соревнованиях в столице Польши общий уровень коллективного сопротивления крайне низкий.
В первом раунде соревнований Ига разоралась с узбечкой Абдураимовой, а во втором круге была куда более серьезная соперница в лице американки Клэр Лью, с которой также не возникло никаких проблем.
В предстоящем поединке против Носковой у чешки нет никаких шансов замахнуться на величие польки в женском туре.
Линда Носкова
Носкова старается постепенно прибавлять хотя бы по отдельно взятому сезону, хоть несколько последних лет своей карьеры она топчется исключительно на одном месте.
Линда принадлежит к числу тех, кто больше всего любит грунт, но на этом покрытии у неё часто возникают микроповреждения, которые могут весь сезон пустить под откос.
Но на турнире в Польше она провела две довольно содержательных игры, которые ознаменовались победами над хорваткой Фетт и словачкой Кужмовой.
Немка Мария вполне себе проходная соперница, и для неё игра со словачкой будет очередным непростым испытанием.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе польки в этом поединке: победа Свентек— 1.07, победа Носковой — 8.70.
Прогноз: Хозяйка турнира уверенно продвинется по дистанции дальше.
Ставка: Ф1 (-7) за 2.16.
Альтернативный прогноз: Носкова не проиграет с большой разницей в счете.
Альтернативная ставка: ТБ 19 с коэффициентом 2.25.