Полька Ига Свентек и чешка Линда Носкова встретятся в четвертьфинале турнира в Варшаве. Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:30 мск. Свентек — Носкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ига Свентек

Свентек на домашнем турнире может позволить играть себе в таком ритме, который ей самой максимально удобен.

Все равно она на голову сильнее своих соперниц по туру, а на соревнованиях в столице Польши общий уровень коллективного сопротивления крайне низкий.

В первом раунде соревнований Ига разоралась с узбечкой Абдураимовой, а во втором круге была куда более серьезная соперница в лице американки Клэр Лью, с которой также не возникло никаких проблем.

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В предстоящем поединке против Носковой у чешки нет никаких шансов замахнуться на величие польки в женском туре.

Линда Носкова

Носкова старается постепенно прибавлять хотя бы по отдельно взятому сезону, хоть несколько последних лет своей карьеры она топчется исключительно на одном месте.

Линда принадлежит к числу тех, кто больше всего любит грунт, но на этом покрытии у неё часто возникают микроповреждения, которые могут весь сезон пустить под откос.

Но на турнире в Польше она провела две довольно содержательных игры, которые ознаменовались победами над хорваткой Фетт и словачкой Кужмовой.

Немка Мария вполне себе проходная соперница, и для неё игра со словачкой будет очередным непростым испытанием.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе польки в этом поединке: победа Свентек— 1.07, победа Носковой — 8.70.

Прогноз: Хозяйка турнира уверенно продвинется по дистанции дальше.

Ставка: Ф1 (-7) за 2.16.

Альтернативный прогноз: Носкова не проиграет с большой разницей в счете.

Альтернативная ставка: ТБ 19 с коэффициентом 2.25.