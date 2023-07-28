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    Носкова сможет не проиграть разгромно?

    Свентек — Носкова. Ставка (к. 2.16) и прогноз на матч турнира в Варшаве 28 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Носкова
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    Линда Носкова
    Полька Ига Свентек и чешка Линда Носкова встретятся в четвертьфинале турнира в Варшаве. Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:30 мск. Свентек — Носкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ига Свентек

    Свентек на домашнем турнире может позволить играть себе в таком ритме, который ей самой максимально удобен.

    Все равно она на голову сильнее своих соперниц по туру, а на соревнованиях в столице Польши общий уровень коллективного сопротивления крайне низкий.

    В первом раунде соревнований Ига разоралась с узбечкой Абдураимовой, а во втором круге была куда более серьезная соперница в лице американки Клэр Лью, с которой также не возникло никаких проблем.

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    В предстоящем поединке против Носковой у чешки нет никаких шансов замахнуться на величие польки в женском туре.

    Линда Носкова

    Носкова старается постепенно прибавлять хотя бы по отдельно взятому сезону, хоть несколько последних лет своей карьеры она топчется исключительно на одном месте.

    Линда принадлежит к числу тех, кто больше всего любит грунт, но на этом покрытии у неё часто возникают микроповреждения, которые могут весь сезон пустить под откос.

    Но на турнире в Польше она провела две довольно содержательных игры, которые ознаменовались победами над хорваткой Фетт и словачкой Кужмовой.

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    Немка Мария вполне себе проходная соперница, и для неё игра со словачкой будет очередным непростым испытанием.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе польки в этом поединке: победа Свентек— 1.07, победа Носковой — 8.70.

    Прогноз: Хозяйка турнира уверенно продвинется по дистанции дальше.

    Ставка: Ф1 (-7) за 2.16.

    Альтернативный прогноз: Носкова не проиграет с большой разницей в счете.

    Альтернативная ставка: ТБ 19 с коэффициентом 2.25.

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    Свентек — Носкова: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на теннис. Носкова сможет не проиграть разгромно?
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