Роберто Карбальес Баэна
Карбальес Баэна весьма неплохо себя чувствует по этому сезону и демонстрирует вполне себе серьёзный уровень игры, который позволяет добиваться определённых успехов.
В этом сезоне его игра ну грунте позволила выиграть марокканский турнир в Марракеше, где Роберто разобрался с французом Мюллером.
Испанскому теннисисту пришлось очень серьезно потрудиться, чтобы обыграть восходящую испанскую звезду в лице Даниэля Ринкона.
Однако в предстоящем поединке против Димитрова испанец не выступает качестве фаворита. Если у Григора полетит, то испанец не сможет устоять под градом атак.
Григор Димитров
Димитров играет на уровне на своем любимом грунте. Если бы не Алькарас в Мадриде, то Григор вполне могу быть забраться как минимум в четвертьфинал.
Резкие хлёсткие удары не позволяют спокойно вздохнуть сопернику, поэтому с болгарином никому не хочется встречаться лицом к лицу.
В последнем своем матче в Риме Димитров проиграл Джоковичу, но в трех сетах и при равной игре.
В матче против Карбальеса Баэны болгарин является безоговорочным фаворитом и обязан выигрывать без приключений у более слабого соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают болгарина фаворитом предстоящего поединка: победа
Карбальеса Баэны — 2.77, победа Димитров — 1.40.
Прогноз: Димитров выиграет предстоящий поединок с запасом.
Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.86.
Альтернативный прогноз: В этом матче вполне может получится борьба, поэтому поставим на большое количество геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.85.