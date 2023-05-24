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    Димитров расправится с сильным испанцем?

    Карбальес Баэна — Димитров. Ставка (к.1.86) и прогноз на матч второго круга в Женеве, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Карбальес Баэна — Димитров
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    Григор Димитров
    Испанец Роберто Карбальес Баэна и болгарин Григор Димитров встретятся во втором круге турнира в Женеве. Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:30 мск. Карбальес Баэна — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 24 Мая 2023 года

    Роберто Карбальес Баэна

    Карбальес Баэна весьма неплохо себя чувствует по этому сезону и демонстрирует вполне себе серьёзный уровень игры, который позволяет добиваться определённых успехов.

    В этом сезоне его игра ну грунте позволила выиграть марокканский турнир в Марракеше, где Роберто разобрался с французом Мюллером.

    Испанскому теннисисту пришлось очень серьезно потрудиться, чтобы обыграть восходящую испанскую звезду в лице Даниэля Ринкона.

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    Однако в предстоящем поединке против Димитрова испанец не выступает качестве фаворита. Если у Григора полетит, то испанец не сможет устоять под градом атак.

    Григор Димитров

    Димитров играет на уровне на своем любимом грунте. Если бы не Алькарас в Мадриде, то Григор вполне могу быть забраться как минимум в четвертьфинал.

    Резкие хлёсткие удары не позволяют спокойно вздохнуть сопернику, поэтому с болгарином никому не хочется встречаться лицом к лицу.

    В последнем своем матче в Риме Димитров проиграл Джоковичу, но в трех сетах и при равной игре.

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    В матче против Карбальеса Баэны болгарин является безоговорочным фаворитом и обязан выигрывать без приключений у более слабого соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают болгарина фаворитом предстоящего поединка: победа
    Карбальеса Баэны — 2.77, победа Димитров — 1.40.

    Прогноз: Димитров выиграет предстоящий поединок с запасом.

    Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.86.

    Альтернативный прогноз: В этом матче вполне может получится борьба, поэтому поставим на большое количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.85.

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    Карбальес Баэна — Димитров: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. Димитров расправится с сильным испанцем?
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