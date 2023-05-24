Испанец Роберто Карбальес Баэна и болгарин Григор Димитров встретятся во втором круге турнира в Женеве. Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:30 мск. Карбальес Баэна — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Роберто Карбальес Баэна

Карбальес Баэна весьма неплохо себя чувствует по этому сезону и демонстрирует вполне себе серьёзный уровень игры, который позволяет добиваться определённых успехов.

В этом сезоне его игра ну грунте позволила выиграть марокканский турнир в Марракеше, где Роберто разобрался с французом Мюллером.

Испанскому теннисисту пришлось очень серьезно потрудиться, чтобы обыграть восходящую испанскую звезду в лице Даниэля Ринкона.

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Однако в предстоящем поединке против Димитрова испанец не выступает качестве фаворита. Если у Григора полетит, то испанец не сможет устоять под градом атак.

Григор Димитров

Димитров играет на уровне на своем любимом грунте. Если бы не Алькарас в Мадриде, то Григор вполне могу быть забраться как минимум в четвертьфинал.

Резкие хлёсткие удары не позволяют спокойно вздохнуть сопернику, поэтому с болгарином никому не хочется встречаться лицом к лицу.

В последнем своем матче в Риме Димитров проиграл Джоковичу, но в трех сетах и при равной игре.

В матче против Карбальеса Баэны болгарин является безоговорочным фаворитом и обязан выигрывать без приключений у более слабого соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают болгарина фаворитом предстоящего поединка: победа

Карбальеса Баэны — 2.77, победа Димитров — 1.40.

Прогноз: Димитров выиграет предстоящий поединок с запасом.

Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.86.

Альтернативный прогноз: В этом матче вполне может получится борьба, поэтому поставим на большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.85.